Donnerstag, 14. Juli 12. Etappe: Briancon – Alpe d`Huez (165,1 km) Stand: 22.06.2022 18:39 Uhr

Die 12. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Die nackten Zahlen versprechen bereits einen Schlagabtausch der Favoriten auf den Toursieg: Mit insgesamt 4.750 Höhenmetern müssen die Fahrer ein riesiges Programm abspulen, ehe sie in Alpe d`Huez nach insgesamt 65 Tages-Kletterkilometern zweifelsohne total ausgepumpt über die Ziellinie rollen werden. Mit dem 2.642 Meter hoch gelegenen Col du Galibier und dem 2.067 Meter hohen Col de la Coroix stellen sich zuvor zwei epische Berge in den Weg des Pelotons. Die Sprinter werden höllisch aufpassen müssen, dass sie vom Tempo der Favoriten nicht zermalmt werden und am Ende dieses ja eher kurzen Abschnitts nicht aus dem Zeitlimit fliegen. Auf dem finalen Anstieg nach Alpe d`Huez wird der Teufel los sein, schließlich stand der legendäre Anstieg zuletzt vier Jahre lang nicht im Programm der Tour. Nach der traditionell in orange getauchten Kurve sieben werden die Fahrer von den euphorischen Radsportfans ins Ziel getragen.