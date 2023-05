21. Etappe Roglic gewinnt 106. Giro d'Italia - Cavendish holt Etappensieg Stand: 28.05.2023 18:54 Uhr

Der Altmeister hat es noch einmal getan: Mark Cavendish sicherte sich den letzten Etappensieg des diesjährigen Giro d'Italia. Den Gesamtsieg hatte bereits am Vortag Primoz Roglic geebnet.

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat den 106. Giro d'Italia gewonnen. Der 33-Jährige vom Team Jumbo-Visma führte die Gesamtwertung nach der Schlussteappe in Rom am Sonntag mit 14 Sekunden Vorsprung auf den Briten Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) an. Das Podium komplettierte der Portugiese Joao Almeida (UAE Emirates/+ 1:15). Bester Deutscher wurde Lennard Kämna (Bora-hansgrohe/+ 7:46) als Neunter.

Kämna auf Rang neun

Für den dreimaligen Vuelta-Champion Roglic ist es der vierte Gesamtsieg bei einer großen Landesrundfahrt. Das Rosa Trikot des Spitzenreiters hatte er erst am Samstag mit seinem Sieg im Bergzeitfahren zum Monte Lussari erobert.

Der Bremer Lennard Kämna, der erstmals eine große Landesrundfahrt auf Gesamtklassement gefahren ist, benötigte für die insgesamt etwa 3.450 Kilometer 7:46 Minuten mehr als Roglic und wurde Neunter. Roglic wurde als Gesamtführender auf der 126 km langen Schlussetappe traditionell nicht mehr attackiert.

Cavendish siegt, Ackermann stürzt

Den finalen Etappensieg sicherte sich Altmeister Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) mit seinem unwiderstehlichen Antritt im Massensprint vor Alex Kirsch (Luxemburg/Trek-Segafredo) und Filippo Fiorelli (Italien/Green Project-Bardiani CSF-Faizane. "Hier in Rom zu gewinnen, ist wunderschön" , sagte Cavendish nach seinem insgesamt 17. Etappensieg beim Giro und bedankte sich anschließend bei seinem Team: "Ich habe großartige Kollegen, großartige Freunde, die das möglich gemacht haben."

Der Sprintkönig hatte am Rande der Rundfahrt angekündigt, sein Rennrad nach vier Weltmeistertiteln und 17 Profijahren zum Ende dieser Saison in die Ecke zu stellen. Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann (UAE Emirates) kam in aussichtsreicher Position bei einem Massensturz wenige Meter vor dem Ziel zu Fall.

Deutsche Starter zufrieden

Aus deutscher Sicht war es letztlich ein erfolgreicher Giro. Kämna schaffte es als erst siebter Deutscher unter die besten zehn des Gesamtklassements. Nico Denz feierte überraschend zwei Etappensiege, Pascal Ackermann holte sich ebenfalls einen lange ersehnten Erfolg. Zudem sprintete der Pfälzer drei weitere Male unter die besten zehn. Vier Platzierungen unter den Top Ten gelangen auch dem erst 22 Jahre alten Marius Mayrhofer.

Roglic hatte sich das Rosa Trikot des Führenden erst auf der vorletzten Etappe gesichert. Ausgerechnet in einem Bergzeitfahren nahe seines Heimatlandes holte der Routinier einen Rückstand von 26 Sekunden auf Thomas auf. Vor drei Jahren war Roglic am vorletzten Tag der Tour de France als Gesamterster in das Bergzeitfahren nach Planche des Belle Filles gegangen und hatte letztlich einen Vorsprung von 57 Sekunden vor seinem Landsmann Tadej Pogacar nicht behaupten können.

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren) 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom