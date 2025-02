UAE-Tour Etappensieg für Milan - Pogacar verteidigt Führung Stand: 20.02.2025 14:01 Uhr

Tadej Pogacar hat die Gesamtführung bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten mühelos verteidigt. Der Slowene kam am Donnerstag auf der vierten Etappe mit dem Hauptfeld als 46. zeitgleich mit Sieger Jonathan Milan (Italien/Lidl-Trek) ins Ziel.

Milan entschied den Massensprint vor den Belgiern Tim Merlier (Soudal Quick-Step) und Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) für sich.

Zweiter Sieg für Milan

Pogacar behauptete damit seinen Vorsprung von 18 Sekunden vor dem britischen Toptalent Joshua Tarling (Ineos Grenadiers). Der dreimalige Tour-de-France-Sieger Pogacar hatte beim Heimrennen seines Teams UAE Emirates-XRG am Vortag durch seinen ersten Saisonsieg die Führung im Gesamtklassement übernommen. Topsprinter Milan feierte hingegen nach dem Auftakterfolg bereits seinen zweiten Etappensieg bei der UAE Tour.

Bauhaus wird Achter

Auf dem 181 km langen und weitgehend flachen Teilstück von Fudschaira Qidfa nach Umm al-Qaiwain wurde Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) auf Rang acht bester Deutscher. Auch die fünfte Etappe am Freitag spielt den Sprintern in die Karten. Die UAE Tour endet am kommenden Sonntag mit der Bergankunft am Jebel Hafeet mit der siebten Etappe.