Radsport Deutschland-Tour 2024 startet in Schweinfurt 21.02.2024

Die Deutschland-Tour der Radprofis startet in diesem Jahr in Schweinfurt mit einem Prolog.

Der Prolog am 21. und die erste Etappe am 22. August beginnen in der nordbayerischen Stadt, wie die Veranstalter bekannt gaben. Das Rennen, das unter anderem über Schwäbisch Gmünd und Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg führt, endet am 25. August in Saarbrücken.

Im vergangenen Jahr hatte die Deutschland-Tour im Saarland begonnen und bis zum Zielort Bremen geführt. Der Belgier Ilan van Wilder (23) holte den Gesamtsieg.