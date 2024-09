Sitzvolleyball in Paris Drittes Paralympics-Gold in Serie für USA - Kanada gewinnt Bronze Stand: 07.09.2024 21:53 Uhr

Nach Gold in Rio de Janeiro und Tokio haben die Sitzvolleyballerinnen der USA zum dritten Mal in Serie Gold bei den Paralympics gewonnen. Im Finale in Paris setzten sich die Amerikanerinnen mit 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:22) gegen China durch. Bronze ging am Samstag (07.09.2024) an die Kanadierinnen, die damit ihre erste paralympische Medaille im Sitzvolleyball gewannen.

Die Zuschauer in der Arena Paris Nord sahen einen ausgeglichenen ersten Satz, in dem sich die Amerikanerinnen nach einer kleinen Serie mit 13:9 absetzten, ehe die Chinesinnen wieder auf 16:14 herankamen. Monique Marie Matthews sorgte nach 21 Minuten für die amerikanische Satzführung (25:21).

USA antwortet auf chinesischen Satzausgleich

Im zweiten Satz kamen die Chinesinnen besser in die Partie und gingen mit 6:0 in Führung. Die USA kämpften sich wieder heran und führten zwischenzeitlich mit 20:17, ehe China den Satz mit 25:23 knapp gewann. Der dritte Satz war der deutlichste: Die USA führten zunächst mit sechs Punkten (10:4) und entschieden den Satz nach gut 20 Minuten mit 25:20 für sich.

China im vierten Satz zunächst vorne

Mitte des vierten Spielabschnitts hatten sich die Chinesinnen bereits vier Punkte Vorsprung erarbeitet (11:9). Die amerikanische Aufholjagd war erfolgreich. Mit 25:22 ging Satz vier und somit auch Gold an die USA.

Bronze für Kanada

Im Spiel um Platz drei sicherte sich Kanada mit einem souveränen 3:0-Erfolg (25:15, 25:18, 25:28) gegen Brasilien die Bronzemedaille.

Die Kanadierinnen (weiße Trikots) gewannen erstmals bei Paralympics eine Medaille im Sitzvolleyball.

Für die Nordamerikanerinnen war es der erste Gewinn einer Paralympics-Medaille - nach Platz vier in Tokio 2021 und Rang sieben in Rio 2016. Brasilien ging dagegen nach zuletzt zwei dritten Plätzen erstmals seit 2012 in London (Platz fünf) leer aus.