Highlights in Paris Das sind heute die Paralympics-Höhepunkte Stand: 02.09.2024 00:00 Uhr

Was wird heute, am Montag, 2. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

57 Entscheidungen

Ab 8.15 Uhr - Para-Triathlon (F+M)

Im Triathlon fallen elf Entscheidungen. Wie bei Olympia soll in der Seine geschwommen werden - wenn die Wasserwerte es zulassen. Am Sonntag waren die Wettbewerbe wegen der zu schlechten Wasserqualität um einen Tag verschoben worden. Zu den Topfavoriten in der Startklasse PTS5 (Start: 12.20 Uhr) zählt der deutsche Fahnenträger Martin Schulz, der bereits in Rio und Tokio Gold holte. Eine Medaille ist auch das Ziel seines Leipziger Trainingspartners Max Gelhaar (PTS3/9.25 Uhr), der erstmals bei den Paralympics dabei ist. Bei den Frauen sind Neele Ludwig (PTS2/9.35 Uhr), Anja Renner mit Guide Maria Paulig (PTVI3/12.05 Uhr) und Elke van Engelen (PTS4/12.40 Uhr) für Deutschland am Start.

Die Franzosen werden ab 12.25 Uhr besonders laut jubeln, wenn ihr Fahnenträger Alexis Hanquinquant in der Startklasse PTS4 ins Wasser springt. Der 38-Jährige gewann in Tokio und bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften jeweils Gold.

Ab 8.30 Uhr - Para-Badminton, 14 Finals

Letzter Badminton-Tag in Paris! Thomas Wandschneider (WH1) wird als einziger Deutscher dabei sein. Für ihn geht es im Spiel um Platz drei gegen den Südkoreaner Jaegun Jeong um Bronze. Das Match beginnt laut offiziellem Zeitplan nicht vor 10.10 Uhr.

Ab 9.30 Uhr - Para-Schwimmen, 13 Finals

Der erste Wettkampf für Schwimmerin Elena Krawzow steht an: Um 10.55 Uhr geht es in den Vorläufen über 50 m Freistil (S13) darum, wer ins Finale (18.47 Uhr) einzieht - auch Maike Naomi Schwarz ist dabei. Die Berlinerin Krawzow belegte in Tokio in dieser Disziplin nur Rang zwölf, qualifizierte sich für Paris aber mit der sechstschnellsten Zeit. Ist sogar eine Medaille drin?

Weitere Hoffnungen ruhen auf zwei Athleten in sehr unterschiedlichen Klassen: Malte Braunschweig, Bruder von Olympia-Schwimmer Ole Braunschweig, will über 50 m Freistil ins Finale der Startklasse S9 (17.52 Uhr). Über die doppelte Distanz holte er bei der WM im vergangenen Jahr Bronze. Josia Topf (S3) will nach seinem Triumph über 150 m Lagen auch über 50 m Rücken (17.58 Uhr) angreifen. In Tokio belegte er Platz sieben.

Ab 10.00 Uhr - Para-Leichtathletik, 13 Finals

Niko Kappel ist wieder da! Rechtzeitig vor den Paralympics hat sich der Rio-Sieger und Tokio-Dritte im Kugelstoßen zurückgemeldet. Erst stieß er im Mai Weltrekord (15,07 m), kurz darauf holte er sich in Japan den WM-Titel. Das Finale der kleinwüchsigen Kugelstoßer in der Klasse F41 beginnt um 12.15 Uhr (live im Ersten und auf sportschau.de).

Am Abend gehört Léon Schäfer nach überzeugendem Vorlauf zu den Mitfavoriten im 100-m-Sprint der Prothesenläufer (T63/19.40 Uhr). In Tokio gewann er Bronze. Genauso wie Johannes Floors (T64), der direkt im Anschluss im Finale (19.50 Uhr) an den Start geht - gemeinsam mit Felix Streng, Tokio-Gewinner und Weltjahresbesten (10,70 s). Die Entscheidungen im Livestream auf sportschau.de.

Ab 11.30 Uhr - Rollstuhl-Rugby, Platzierungsspiele

Im Rollstuhlrugby stehen die Platzierungsspiele an - für das deutsche Team geht es bei seinem Paralympics-Comeback nach vier Niederlagen in vier Spielen nur um Platz sieben. Höhepunkt der spektakulären K.o.-Matches in der Champ-de-Mars-Arena ist das Finale um Gold zwischen Japan und den USA (19.30 Uhr). In Tokio schlug Großbritannien im Endspiel das US-Team.

16.00 Uhr - Rollstuhl-Basketball, Vorrunde: Deutschland - Kanada (M)

Die deutschen Rollstuhlbasketballer bestreiten ihr letztes Vorrundenspiel gegen Kanada. Alle Teams kommen nach der Vorrunde ins Viertelfinale, die Platzierung entscheidet über den Gegner aus der anderen Gruppe (im Livestream auf sportschau.de).

21.30 Uhr - Rollstuhl-Basketball, Vorrunde: Deutschland - Niederlande (F)

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen bekommen es zum Abschluss der Vorrunde mit einem ganz dicken Brocken zu tun: Gegen Tokio-Sieger Niederlande sind sie krasser Außenseiter (im Livestream auf sportschau.de).