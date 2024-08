Highlights Das sind die Paralympics-Höhepunkte am Samstag, 31. August Stand: 27.08.2024 12:17 Uhr

Was wird am Samstag, 31. August wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

49 Entscheidungen

Ab 9.30 Uhr - Schwimmen, 15 Finals

Mira Jeanne Maack feiert in Paris ihr Paralympics-Debüt. Schafft es die 20 Jahre alte Berlinerin ins Finale über 100 m Rücken (S8/18.06 Uhr)?

Ab 10.00 Uhr - Leichtathletik, 18 Finals

Im Stade de France fallen die nächsten 18 Entscheidungen. Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje gehört zu den Medaillenkandidatinnen im 5.000-m-Finale der Startklasse T54 (10.36 Uhr). Die 20 Jahre alte Mainzerin holte bei der WM in Japan im Mai Silber.

Am Abend (20.35 Uhr) werden sich im Weitsprung der Prothesen-Athleten alle Augen auf auf das Duell zwischen Weltmeister Léon Schäfer und dem neuen Weltrekordhalter Joel de Jong richten. Der Niederländer sprang Anfang Juli in Leverkusen 7,67 m und pulverisierte Schäfers alte Bestmarke (7,26).

Lindy Ave reiste mit Gold, Bronze und einem Weltrekord im Gepäck aus Tokio nach Hause. Wie gut kehrt die Greifswalderin nach ihrer Babypause zurück? Über 100 m strebt sie erneut das Finale an (19.55 Uhr). In der Startklasse T38 sind zudem Paralympics-Debütantin Nele Moos und die erst 17-jährige Friederike Brose dabei.

Ab 10.00 Uhr - Radsport, Bahn, 4 Finals

Leichtathletik, Triathlon - und nun Radsport. Maike Hausberger strebt im Velodrom ihre erste Paralympics-Medaille an. Weltmeisterin auf der Straße und der Bahn (Scratch) ist die Pfälzerin schon. Nun rechnet sie sich im 500-m-Zeitfahren der Startklasse C1-3 Chancen aus. Das Finale beginnt um 13.35 Uhr. Vier Tage später startet Hausberger noch beim Straßen-Zeitfahren.

11.30 Uhr - Rollstuhlrugby, Vorrunde: Deutschland - USA

Letztes Vorrundenspiel für das deutsche Rugby-Team. Gegner USA gewann in Tokio die Silbermedaille. Aller Voraussicht nach bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Werner im Anschluss Platzierungsspiele gegen den Dritt- und Viertplatzierten der Gruppe B, in der Gastgeber Frankreich, Titelverteidiger Großbritannien sowie Dänemark und Australien spielen.

Ab 12 Uhr - Rollstuhltennis, Frauen, 1. Runde

In Roland Garros starten die Einzelspielerinnen ins paralympische Turnier. Einzige deutsche Starterin ist Katharina Krüger. Die 34 Jahre alte Berlinerin erlebt bereits ihre fünften Paralympics.

Ab 14.00 Uhr - Tischtennis, Doppel (M)

Sechs Paralympics-Medaillen nennt Thomas Schmidberger bereits sein eigen - in Paris will er sein Konto aufstocken. Im Doppel mit Tokio-Sieger Valentin Baus gehört er zu den Topfavoriten in der sitzenden Startklasse MD8 (Finale um 14.00 Uhr). In Tokio hatte Schmidberger an der Seite von Thomas Brüchle für Begeisterung gesorgt. Das Duo wurde erst im Finale von China gestoppt.

Im neuen Wettbewerb Mixed-Doppel sind in der Startklasse XD17 gleich zwei deutsche Teams vertreten: Thomas Rau/Juliane Wolf und Björn Schnake/Stephanie Grebe. Das Finale beginnt um 18.00 Uhr. Rau und Schnake holten in Tokio Bronze im Doppel.

Das Doppel-Finale der Frauen in der Rollstuhlklasse WD10 (19.15 Uhr) streben Newcomerin Jana Spegel und die erfahrene Sandra Mikolaschek an.

21.30 Uhr - Rollstuhlbasketball, Vorrunde: Deutschland - Frankreich (M)

Zweites Vorrundenspiel für die deutschen Rollstuhlbasketballer: In der Bercy-Arena geht es für das Team um Kapitän Thomas Böhme gegen Gastgeber Frankreich.