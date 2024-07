Olympisches Tennisturnier Zverev und Siegemund spielen gemeinsam Doppel in Paris Stand: 04.07.2024 21:17 Uhr

Deutschland wird beim olympischen Tennisturnier in Paris mit dem Mixed-Doppel Zverev/Siegemund an den Start gehen. Im Januar hatten sie erfolgreich zusammen gespielt.

Einzel-Olympiasieger Alexander Zverev wird bei den Olympischen Spielen in Paris auch im Mixed-Doppel an den Start gehen, gemeinsam mit Doppel-Spezialistin Laura Siegemund. Das bestätigte der Deutsche Tennisbund am Donnerstag (04.07.2024).

Siegemund Doppelspezialistin, Zverev bester deutscher Profi

Siegemund steht in der Doppel-Weltrangliste auf Rang sechs. Die 36-jährige hat bereits drei Grand-Slam-Titel im Doppel und Mixed-Doppel gewonnen. Sie wird auch im Frauen-Doppelwettbewerb antreten, mit Angelique Kerber. Siegemund hatte sich zuletzt in Wimbledon unzufrieden darüber geäußert, dass die Aufstellung fürs Mixed noch nicht geklärt sei.

Alexander Zverev spielte nur zu Beginn seiner Karriere regelmäßig und erfolgreich Doppel, gemeinsam mit seinem Bruder Mischa. Er wird in Paris auch nicht im Männer-Doppel an den Start gehen. Er wolle nur in zwei Disziplinen auf Medaillenjagd gehen: Neben dem Mixed auch im Einzel, wo er 2021 Gold gewann. Im Einzel ist er auch in diesem Jahr in Topform und verlor in Paris nur knapp das Finale der French Open gegen Carlos Alcaraz.

Duo schon im Januar erfolgreich

Das Duo Siegemund und Zverev funktionierte bereits im Januar gut, beim "United Cup" in Australien. Damals führten Siegemund und Zverev das deutsche Tennis-Team mit starken Leistungen im Mixed zum Sieg.