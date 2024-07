Olympia Volleyballer liefern sich Krimi mit den USA Stand: 30.07.2024 15:20 Uhr

Es war lange das beinahe perfekte Spiel der USA: Die deutschen Volleyballer sahen gegen ein begeisterndes US-Team wie ein klarer Verlierer aus. Aber dann begann die Aufholjagd. Letztlich ging die Partie doch mit 2:3 (21:25, 17:25, 25:17, 25:20, 11:15) verloren. Durch die knappe Niederlage sicherte sich die DVV-Auswahl dennoch einen enorm wichtigen Punkt im Kampf um das Viertelfinale. Gegen Argentinien am Freitag (02.08.2024) kann der Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht werden.

Das deutsche Team war als Außenseiter in die Partie gegangen. Die US-Amerikaner sind schließlich amtierender Olympiasieger, rangieren in der Weltrangliste deutlich vor dem Team von Trainer Michal Winiarski. Zudem gab es zuletzt in der Nations League ein deutliches 1:3 gegen die US-Boys.

US Boys - Überragend in der Abwehr, sicher im Angriff

Und wie die Deutschen (3:2 gegen Japan) hatten auch die USA ihr Auftaktduell in Paris für sich entschieden. Beim 3:0 (25:20, 25:19, 25:16) gegen Argentinien hatten die ambitionierten Südamerikaner nie eine Chance.

Dass die US-Boys gut drauf sind, bewiesen sie auch gleich im Spiel gegen Deutschland. Mit einem überragenden Annahme-Spiel als Basis spielten sie klar strukturiert und dann auch überragend im Angriff. Es gab einfach kaum Ansatzpunkte für das keineswegs schlechte deutsche Spiel, hier einmal einzuhaken. Zwar war der deutsche Bolck immer mal dran an den amerikanischen Schmetterbällen, doch letztlich waren die Angriffsschläge einfach zu gut. So ging der erste Satz an die USA: 25:21.

"Können sie nicht durchhalten"

Trainer Winiarski versuchte seine Jungs in der Pause zu beruhigen: "Wir spielen gegen ein Team, das gerade unheimlich gut verteidigt. Spielt unser Spiel weiter. Das werden sie nicht die ganze Partie durchhalten."

Leider behielt der Bundestrainer nur bedingt Recht. Zwar schaffte es das deutsche Team zu Beginn des zweiten Satzes, den Gegner so ein klein wenig aus dem Rhythmus zu bringen. Doch nach einer deutschen 6:5-Führung schlugen die US-Boys umgehend zurück und zogen auf 10:8 davon. Es wurde nun deutlich: Hier würde es an diesem Tag um Kleinigkeiten gehen. Und da waren die US-Amerikaner eben diese Quantum stärker als Deutschland. Und sie zogen im zweiten Satz davon: 25:17.

Beeindruckender 3. und 4. Satz

Wie nah das deutsche Team aber mittlerweile an der absoluten Weltspitze ist, zeigte der 3. Satz. Von Beginn an nahmen die Deutschen noch mehr Risiko - vor allem im Aufschlag - und setzten den Gegner noch stärker unter Druck. Und der ließ sich tatsächlich beeindrucken: Über 7:2, 11:6 und 21:15 marschierte das deutsche Team nahezu fehlerfrei und mit teils begeisterndem Angriffsspiel auf 24:16 davon - Satzball. Den ersten konnten die Amerikaner noch abwehren, den zweiten nicht mehr: Moritz Karlitzek verwandelte zum Satzgewinn.

Das deutsche Team hatte für ein Ausrufezeichen gesorgt - und Wirkung bei den US-Amerikanern hinterlassen. Die Partie wurde nun zum Krimi. Ausgeglichen begann der 4. Satz, bis Team D zwei Punkte in Folge erzielte und mit 13:11 in Führung ging. Georg Grozer erhöhte auf 14:11, Karlitzek schaffte mit einem Ass das 16:12. Ein fantastischer Block von Grozer führte dann sogar zum 21:16 - Deutschland stand vor dem Gewinn des nächsten Satzes. Moritz Reichert verwandelte den entscheidenden Ball gekonnt zum 25:20. Es stand also 2:2 nach Sätzen.

Entscheidungssatz

Im Entscheidungssatz gingen die USA zunächst mit 4:2 in Führung, Deutschland ließ aber einen Drei-Punkte-Lauf zum 4:5 folgen. Ein Annahmefehler von karlitzek und ein Ass ließ das Pendel wieder in Richtung USA schlagen: 8:5. Zwei weitere Punkte und es hieß 10:5. Diesen Vorsprung ließ sich das amerikanische Team nicht mehr nehmen. Am Ende gewannen sie den Satz mit 15:11. Aber das deutsche Team hatte sich erneut den Respekt der Volleyball-Welt verdient.

Am Freitag (02.08.2024, 9.00 Uhr) geht's für das deutsche Team gegen eine Mannschaft, die eher auf Augenhöhe rangiert: Dann ist Argentinien der Gegner. Das Turnier umfasst zwölf Teams, die in drei Gruppen aufgeteilt sind. Am Ende der Gruppenphase erreichen die beiden besten Teams sowie die beiden besten Drittplatzierten die K.o.-Phase, die am Montag, 5. August, mit dem Viertelfinale beginnt.