Deswegen haben die Veranstalter nicht nur tägliche PCR -Testungen zur schnellen Erfassung von Positivfällen beschlossen, sondern auch den CT -Wert zur Bestimmung der Viruslast von 40 auf 35 herabgesetzt, sodass weniger Athleten positiv getestet werden.

Denn: Je niedriger dieser Wert ist, desto größer ist die Last. Wird bei einem Sportler ein CT-Wert von 38 bestimmt, fällt sein Test nun also negativ aus, vorher wäre er positiv gewesen. Die Gefahr ist also groß, dass eigentlich positive Sportler aufgrund dieser Lockerungen andere anstecken könnten.

Norwegischer Langlaufchef vergleicht Spiele mit Bingo