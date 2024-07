Nach Fehlstart Tischtennis: Qiu folgt Ovtcharov in die zweite Runde Stand: 28.07.2024 22:46 Uhr

Dang Qiu ist Dimitrij Ovtcharov in die zweite Runde des Tischtennis-Turniers bei den Olympischen Spielen gefolgt. Der 27-Jährige setzte sich am Sonntag (28.07.2024) nach einem Spiel mit Höhen und Tiefen gegen den Portugiesen Tiago Apolonia durch und trifft nun auf den Kasachen Kirill Gerassimenko.

Um 22:37 Uhr konnte Dang Qiu endgültig die Faust ballen: Nach einem schwachen Start ins Match hatte der Europameister im fünften Satz das Weiterkommen perfekt gemacht. Zuvor hatte ihm Tiago Polonia beim 2:11, 11:3, 11;2, 11:6, 12:10 einiges abverlangt.

Qiu steigert sich nach schwachem Start

Vor allem den Start ins Spiel verschlief Qiu komplett, agierte teils viel zu passiv. Der Weckruf nach dem verkorksten ersten Satz kam offenbar genau zur richtigen Zeit. Plötzlich war es der Weltranglistenelfte, der das Match kontrollierte und seinen Gegner unter Druck setzen konnte. In den Sätzen zwei und drei hatte Polonia wenig bis gar nichts entgegenzusetzen. Und auch im vierten Satz behielt Qiu im entscheidenden Moment die Nerven und brachte das Momentum endgültig auf seine Seite.

Im fünften Satz konnte sich zunächst keiner der beiden Kontrahenten absetzen. Polonia warf noch einmal alles in die Waagschale und erarbeitete sich beim Stand von 10:9 einen Satzball. Diesen wehrte Qiu aber nervenstark mit einer langen Vorhand ab, nur um sich kurz darauf selbst den ersten Matchball zu erabeiten. Der saß dann auch direkt.

Bisher durchwachsene DTTB-Bilanz

Qius und Ovtcharovs Auftaktsiege bedeuteten für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) die bislang einzigen Erfolgserlebnisse an der Seine. Qiu war am Vortag mit Nina Mittelham im Mixed gescheitert, auch Xiaona Shan musste sich in der ersten Runde des Frauen-Einzels geschlagen geben. Die EM-Zweite Mittelham greift erst am Montagmorgen ins Geschehen des Einzelwettbewerbs ein.

Das deutsche Idol Timo Boll gehört erstmals nach seinem Olympia-Debüt 2000 in Sydney nicht zum Starterfeld im Einzel. Der 43-Jährige tritt bei seiner siebten Olympia-Teilnahme erst im Mannschafts-Wettbewerb nach den Individualkonkurrenzen an den Tisch.