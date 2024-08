Turnen bei Olympia Dausers Medaillentraum bleibt unerfüllt Stand: 05.08.2024 12:24 Uhr

Es hatte nicht sein sollen: Lukas Dauser hat bei den Olympischen Spielen die erhoffte Medaille am Barren als Siebter deutlich verpasst. Gold sicherte sich am Montag (05.08.2024) Favorit Jungyuan Zou aus China.

Von Jonas Schlott

Dieser Wettkampf schrieb schon vor dem Start seine eigene Geschichte. Eine der Hauptrollen besaß Lukas Dauser. Mit Spannung war das Duell zwischen dem 31 Jahre alten Turner aus Unterhaching und Tokio-Olympiasieger Jungyuan Zou (China) erwartet worden, der vor drei Jahren vor seinem Kontrahenten am Barren triumphiert hatte.

Zou, von Dauser selbst im Vorfeld als " Jahrhundert-Talent " gelobt, galt als großer Favorit vor dem Wettkampf. Erst recht, nachdem sein ärgster Konkurrent wenige Wochen vor den Spielen von einer Muskelverletzung am Oberarm ausgebremst wurde, die ihn fast die Teilnahme gekostet hätte. Umso beeindruckender gestaltete sich Dausers fehlerfreier Auftritt in der Qualifikation. Sollte es für den Weltmeister auch tatsächlich im Finale für eine Medaille reichen?

Dauser patzt und muss Medaillenhoffnung begraben

Nein. Dauser, der in Paris mit einer Bandage von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen turnt, ging als vorletzter der acht Athleten an den Barren. Schon früh leistete er sich bei seiner Übung mit dem Schwierigkeitsgrad 6,0 einen leichten Patzer, als er bei einer Drehung mit einem Bein auf den Holm schlug. Enttäuscht verließ Dauser das Gerät - wohl wissend, dass dieser eine Fehler den Traum von der Medaille hatte platzen lassen. Am Ende reichte es nur für 13,700 Punkte und Platz sieben.

Gold ging wie erwartet an Zou, der bereits die Qualifikation gewonnen hatte. Der Chinese zeigte eine perfekte Ausführung seiner Übung mit dem Schwierigkeitsgrad 6,9, seine 16,200 Punkte blieben an diesem Tag unerreicht. Silber gewann der Ukrainer Illia Kovtun (15,500 Punkte), Bronze ging an Shinnosuke Oka aus Japan (15,300).

Ob es für Dauser, der bald Vater wird, der letzte internationale Wettkampf war, ist offen. " Es steht natürlich im Raum, dass ich meine letzte Barrenübung turne, aber ich will mich irgendwie noch nicht entscheiden ", hatte er im Vorfeld gesagt.

Biles vor historischen Goldmedaillen

Zum Abschluss der Turnwettbewerbe in Paris stehen am Montag noch drei weitere Entscheidungen an. Während die Männer am Reck den Olympiasieger ermitteln, strebt US-Superstar Simone Biles in den Gerätefinals der Frauen am Schwebebalken und am Boden ihre Goldmedaillen Nummer vier und fünf in Paris an.

Sollte die 27-Jährige zweimal triumphieren, würde sie mit neunmal Gold mit der früheren sowjetischen Turnerin Larissa Latynina und Schwimmerin Katie Ledecky (USA) in der Liste der erfolgreichsten Olympioniken bei Sommerspielen gleichziehen. Deutsche Athleten sind bei den letzten Entscheidungen nicht dabei.