Turn-Qualifikation Dauser wahrt Medaillenchance am Barren, DTB-Team verpasst Finale Stand: 27.07.2024 22:19 Uhr

Dank einer fehlerfreien Qualifikation hat Lukas Dauser seinen Platz im Barren-Finale sicher. Auch Nils Dunkel darf von einer Medaille träumen. Die deutsche Mannschaft verpasste dagegen das Finale.

Erst ballte Lukas Dauser die Fäuste, dann schrie er seine Freude und Erleichterung hinaus: Der Arm hält, seine Medaillenchance bei den Olympischen Spielen in Paris ist intakt.

Dauser glänzt am Barren

Bei der Qualifikation am Samstag (27.07.2024) in der Bercy Arena legte der 31-Jährige eine fehlerfreie Übung am Barren hin und kam auf 15.166 Punkte. Damit kämpft Dauser als Fünfter der Ausscheidung am 5. August um die Medaillen.

" Der Druck war schon groß, den habe ich mir selbst gemacht in den letzten Tagen", sagte Dauser nach dem Quali-Wettkampf. "Im Endeffekt ist es für mich trotzdem ein Wunder, dass ich überhaupt hier bin. "

Dauser: Medaillen-Hoffnung im deutschen Turn-Team

Dauser (Unterhaching) gilt in Paris als Medaillen-Hoffnung des Deutschen Turner-Bundes (DTB), allerdings hatte er sich vor einigen Wochen am rechten Oberarmmuskel verletzt, weshalb eine Olympia-Teilnahme des Barren-Weltmeisters von 2023 zunächst fraglich gewesen war.

Begeistert von Dausers Auftritt zeigte sich DTB-Cheftrainer Valeri Belenki: " Als der Lukas von Gerät kam, hatte nicht nur ich Tränen in den Augen. Das war eine Wahnsinnsleistung, vor der ich den allerhöchsten Respekt habe. " In Paris turnte Dauser am Samstag mit bandagiertem Oberarm. Außer am Barren tritt er bei den Spielen wegen seiner Verletzung lediglich am Boden an.

Dunkel im Mehrkampf-Finale

Neben Dauser wahrte auch Nils Dunkel seine Chance auf eine Medaille. Der Hallenser war mit 81,232 Punkten bester deutscher Mehrkämpfer und qualifizierte sich für das Finale im Sechskampf am kommenden Mittwoch. Den Einzug ins Finale am Pauschenpferd verpasste Dunkel trotz guter 14,566 Punkte hingegen knapp.

Enttäuschung für Deutsche Mannschaft

Das deutsche Team, zu dem auch Timo Eder (Ludwigsburg), Pascal Brendel (Wetzlar) und Andreas Toba (Hannover) zählen, musste dagegen zum zwei Mal nacheinander eine herbe Enttäuschung verkraften. Wie bei den Europameisterschaften in Rimini vor gut drei Monaten verpassten die DTB-Turner auch bei den Olympischen Spielen das Mannschaftsfinale.

245,395 Punkten reichten in der Qualifikation am Samstag nur zum elften Platz. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Antwerpen hatte die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) noch Rang sechs belegt.