Schwimmen bei Olympia in Paris Märtens verpasst zweite Medaille, McIntosh knackt Rekord Stand: 01.08.2024 21:19 Uhr

Lukas Märtens hat in seinem vierten Finale bei den Olympischen Spielen in Paris die zweite Medaille verpasst. Der Magdeburger schwamm über 200 m Rücken am Donnerstag (01.08.2024) nur auf Rang acht. Die Kanadierin Summer McIntosh stellte derweil über 200 m Schmetterling einen neuen olympischen Rekord auf.

Märtens verpatzte den Start in der Pariser La Defense Arena und hatte gleich ordentlich Rückstand auf das restliche Feld. Der Vorsprung der Konkurrenz war zu groß, um die Lücke noch zu schließen. Der 22-Jährige schlug nach 1:55,97 Minuten als Letzter an. Immerhin: persönliche Bestzeit.

" Ich wollte eigentlich nicht als Achter rausgehen - aber ist alles scheißegal ", sagte der Magdeburger im Anschluss: " Im Endeffekt bin ich als Olympiasieger aus diesen wunderschönen Spielen rausgegangen. "

Märtens "super stolz"

Auf die Frage, wie er nun feiern werde, antwortete Märtens lächelnd: " Die Frage ist: Wie oft? " Er wolle schauen, " was heute noch so geht und wo es mich noch so hinverschlägt ". Er sei " super stolz " auf sich und auf alle, die an ihn geglaubt hätten. " Und das werde ich mit denen auch feiern. "

Für Märtens sind die Spiele nun beendet. Nach seinem Gold-Triumph über 400 m hatte er über 200 Meter Freistil den fünften Platz belegt. Mit der 4x200 m Freistilstaffel schwamm Märtens am Dienstag auf Rang acht.

Gold über 200 m Rücken ging an den Ungarn Hubert Kos in 1:54,26 Minuten, Silber an den Griechen Apostolos Christou (1:54,82). Über Bronze freute sich der Schweizer Roman Mityukov (1:54,85).

McIntosh knackt olympischen Rekord

Über 200 m Schmetterling bei den Frauen sicherte sich die Kanadierin Summer McIntosh ihre zweite Goldmedaille in Paris. Die 17-Jährige stellte in 2:03,03 Minuten einen neuen olympischen Rekord auf. Silber ging an die US-Amerikanerin Regan Smith (2:03,84), Bronze an Yufei Zhang aus China (2:05,09).

Douglass feiert Gold-Premiere

Die Konkurrenz über 200 m Brust bei den Frauen gewann Kate Douglass aus den USA und holte ihre erste Olympische Goldmedaille. Die 22-Jährige setzte sich in 2:19,24 Minuten knapp vor Tatjana Smith (2:19,60) aus Südafrika durch. Bronze ging an die Niederländerin Tes Schouten (2:21,05).

Von Beginn an zeichnete sich ein Dreikampf zwischen den drei Medaillengewinnerinnen ab. Als es auf die letzte Bahn ging, verschärft Douglass das Tempo entscheidend, Smith konnte nicht mehr entscheidend kontern.

Frühes Aus für Frauen-Staffel und Selin

Enttäuschte Gesichter gab es am Donnerstag bei Isabel Gose, Nicole Maier, Julia Rozinski und Nele Schulze. Die deutsche Frauen-Staffel hatte über die 200 Meter Freistil den Finaleinzug verpasst.

Mit ihrer Zeit von 7:55,57 Minuten reichte es für das Quartett nur zum zehnten Platz mit einem Rückstand von 9,94 Sekunden auf die Australierinnen (7:45,63 Minuten). Der achte Platz wäre nötig gewesen. Gose hatte 15 Stunden zuvor noch Olympia-Bronze über 1.500 Meter gewonnen.

" Es war eine lange Nacht ", sagte Gose, " man muss das auch erstmal alles irgendwie verarbeiten. " Am Freitag ist sie bereits wieder über 800 Meter Freistil gefordert.

Aus für Selin über 50 Meter Freistil

Für Artem Selin war der olympische Traum bereits nach 22,54 Sekunden vorbei. Im siebten Vorlauf über 50 Meter Freistil schlug Selin nur als Achter an und schon da war klar, dass seine Zeit wohl nicht gereicht hatte, um sich als einer der 16 Besten für die beiden Schwimm-Halbfinals zu qualifizieren.

Für Artem Selin waren die Olympischen Spiele in Paris bereis nach weniger als 23 Sekunden beendet.

Das Gefühl war richtig, die Enttäuschung dementsprechend. Der 22-jährige Schwimmer wurde nur 38. der insgesamt 73 gestarteten über die 50 Meter Freistil. 21,94 Sekunden war die Zeit, die für den 16. Platz noch gereicht hatte.

Dominiert wurden die Vorläufe vom Australier Cameron McEvoy, der in 21,32 Sekunden die stärkste Zeit schwamm. Kaum schlechter, aber am lautesten von den Fans in der Halle bejubelt, schnitt der Franzose Florent Manaudou in einer Zeit von 21,54 Sekunden ab.