Zusammenfassung Olympia-News kompakt - Alles Wichtige aus Paris von Sonntag, 4. August Stand: 05.08.2024 00:00 Uhr

Gold und Silber in der Dressur, die Hockey-Herren stehen im Halbfinale, Lyles ist der Sprintkönig von Paris. Ergebnisse und News von Sonntag, 4. August im Überblick.

Reiten - Dressur-Gold für Bredow-Werndl, Silber für Werth

Einen Tag nach dem Sieg der deutschen Equipe im Dressur-Teamwettbewerb hat es zwei weitere Medaillen für das deutsche Team gegeben. Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera gewann am Sonntag (04.08.2024) Gold, Isabell Werth mit Wendy holte Silber. Zum Artikel

Leichtathletik - Noah Lyles ist der Sprintkönig von Paris

Der US-Amerikaner Noah Lyles ist der Sprintkönig von Paris. Der Weltmeister gewann in 9,784 Sekunden auch Olympia-Gold über die 100 m und setzte sich damit gegen Kishane Thompson (Jamaika/9,789) durch. Bronze holte sich Fred Kerley aus den USA (9,81). Zum Artikel

Hockey - Hockey-Herren nach Sieg über Argentinien im Halbfinale

Die deutschen Hockey-Herren stehen zum sechsten Mal nacheinander im Halbfinale der Olympischen Spiele. Der Weltmeister erkämpfte sich im Viertelfinal-Krimi in Paris gegen Argentinien ein 3:2 (2:1). In der Vorschlussrunde trifft die Mannschaft von Bundestrainer André Henning auf den achtmaligen Olympiasieger Indien. Zum Artikel

Handball - Deutschland im Viertelfinale gegen Frankreich

Die deutschen Handballer haben am letzten Vorrundenspieltag einen überzeugenden 36:29-Erfolg gegen Slowenien gefeiert und sich damit den Gruppensieg gesichert. Im Viertelfinale geht es am Mittwoch gegen Europameister Frankreich. Zum Artikel

Basketball - Deutsche Frauen verlieren gegen Topfavorit USA

Die deutschen Basketballerinnen haben eine Überraschung gegen Topfavorit USA klar verpasst. Das bereits zuvor für das Viertelfinale qualifizierte Team musste sich den olympischen Seriensiegern zum Abschluss der Vorrunde in Lille deutlich 68:87 (29:41) geschlagen geben. Zum Artikel

Bogenschießen - Unruh wird Vierter

Florian Unruh hat im Einzelwettbewerb Platz vier belegt. Nach überzeugenden Siegen im Achtel- und Viertelfinale verlor er zunächst das Halbfinale gegen den US-Amerikaner Brady Ellison und anschließend das Duell um Platz drei gegen den Südkoreaner Lee Wooseok. Zum Artikel

Turnen - Kevric Sechste am Stufenbarren

Die 16 Jahre alte Olympia-Debütantin Helen Kevric hat nach Rang acht im Mehrkampf einen hervorragenden sechsten Platz am Stufenbarren belegt. In einem hochklassigen Finale sicherte sich Kaylia Nemour aus Algerien Gold und damit den ersten Turn-Olympiasieg für Afrika. Zum Artikel

Beachvolleyball - Ehlers/Wickler stehen im Viertelfinale

Nils Ehlers und Clemens Wickler haben in Paris souverän das Viertelfinale erreicht. Gegen die hochgehandelten Brasilianer George/Andre siegten sie beeindruckend locker mit 2:0. Zum Artikel

Tennis - Djokovic schlägt Alcaraz im Finale

Novak Djokovic ist zum ersten Mal Tennis-Olympiasieger. Der 37 Jahre alte serbische Rekord-Grand-Slam-Turniersieger entschied das hochklassige Endspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) für sich. Zum Artikel

Radsport - US-Fahrerin Faulkner gewinnt Straßenrennen

Liane Lippert hat die insgeheim erhoffte Medaille im olympischen Straßenradrennen deutlich verpasst. Die 26-Jährige fuhr nach 158 Kilometern am Eiffelturm auf Platz 16 über die Ziellinie. Den Olympiasieg sicherte sich überraschend die US-Amerikanerin Kristen Faulkner. Zum Artikel

Kanuslalom - Funk, Lilik und Hegge im Cross-Viertelfinale

Die deutschen Slalomkanuten um Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk haben sich für den Finaltag in der neuen Disziplin Kajak-Cross in Stellung gebracht. Funk, Elena Lilik, die in Paris bereits Canadier-Silber gewonnen hat, und Noah Hegge qualifizierten sich für die Viertelfinals am Montag. Zum Artikel

Schwimmen - Lagen-Staffel zum Abschluss Siebte

Im letzten Olympia-Rennen der Beckenschwimmer mit deutscher Beteiligung hat die 4x100 Meter Lagen-Staffel der Männer den siebten Platz belegt. Auf Bronze und die Franzosen um Schwimmstar Léon Marchand fehlten Ole Braunschweig, Melvin Imoudu, Luca Nik Armbruster und Josha Salchow etwas mehr als vier Sekunden. Über 1500 m Freistil stellte Bobby Finke (USA) einen Weltrekord auf. Zum Artikel

Leichtathletik - Honsel Sechste im Hochsprung, Hummel Zehnter

Hochspringerin Christina Honsel hat beim Olympiasieg der ukrainischen Weltrekordlerin Jaroslawa Mahutschich mit 1,95 m Platz sechs belegt. Hammerwerfer Merlin Hummel wurde Zehnter. Zum Artikel

Golf - Scottie Scheffler ist Olympiasieger

Der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler ist jetzt auch Olympiasieger. Der US-Amerikaner sicherte sich im Le Golf National mit einem Gesamtergebnis von 265 Schlägen die Goldmedaille. Stephan Jäger aus München und der gebürtige Regensburger Matthias Schmid beendeten das Turnier mit jeweils 279 Schlägen auf dem geteilten 26. Rang. Zum Artikel