Olympia in Paris Deutsche Basketballerinnen verlieren "Bonusspiel" gegen die USA Stand: 04.08.2024 18:52 Uhr

Die deutschen Basketballerinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris die erste Niederlage kassiert. Die Topfavoritinnen aus den USA konnte das deutsche Team am Sonntag (04.08.2024) lediglich im ersten Viertel kurz ärgern. Am Ende gab es im "Bonusspiel" ein klares 68:87 (29:41) aus Sicht der DBB-Frauen.

Das deutsche Team startete stark in die Partie und sorgte für Staunen auf den Rängen im Stade Pierre-Mauroy zu Lille. Dank einer starken Dreier-Quote wuchs der Vorsprung zwischenzeitlich auf neun Zähler an (15:6). Dann allerdings nahmen die USA langsam Fahrt auf. Deutschland bekam zudem zwei Offensivfouls gegen sich gepfiffen und schon waren die Favoritinnen zum Ende des ersten Durchgangs wieder auf drei Zähler dran (19:16).

Bundestrainerin Lisa Thomaidis spielte im Gegensatz zu den ersten beiden Partien diesmal mit einer großen Rotation, gab auch den Spielerinnen, die bisher nicht zum Einsatz gekommen waren, ihre Zeit auf dem Parkett. Nyara Sabally wurde nach ihrer im Auftaktspiel gegen Europameister Belgien erlittenen leichten Gehirnerschütterung aber weiterhin geschont, obwohl sie tags zuvor wieder am Teamtraining teilgenommen hatte.

USA legen nun so richtig los

Im zweiten Viertel schnappten sich die USA beim 24:22 ihre erste Führung und drehten nun auf. Das deutsche Team leistete sich in dieser Phase zu viele Ballverluste und war auch unter dem eigenen Korb nicht mehr so präsent. So setzten sich die Dauer-Olympiasiegerinnen – die US-Frauen haben ihr letztes Spiel bei Sommerspielen im Halbfinale 1992 in Barcelona verloren – Stück für Stück ab und lagen zur Halbzeit mit zwölf Punkten in Führung (41:29).

Deutschland kam nach der Pause wieder besser aus der Kabine und erzielte die ersten fünf Punkte. Diesmal aber ließen sich die Amerikanerinnen nicht überrumpeln und hielten direkt dagegen. Immer wieder zwangen sie die deutschen Frauen zu Ballverlusten und konnten sich selbst bei Fehlwürfen zweite Chancen erarbeiten. Dazu ließen sie den Ball gut laufen und fanden immer wieder die freie Frau, die zu einfachen Punkten kam. Der Vorsprung wuchs so vor dem letzten Abschnitt auf 23 Punkte an (69:46).

Wieder Schrecksekunde für deutsches Team

Gegen Ende des dritten Viertels hielt die deutsche Bank die Luft an, weil Leonie Fiebich nach einem Ballverlust in eine Gegnerin fiel und gestützt von einem Betreuer das Feld verließ, dabei hielt sie sich die Rippen. Die Flügelspielerin, die bis zu diesem Zeitpunkt zehn Punkte erzielt hatte, kam nicht noch einmal zurück ins Spiel. Aber auch mit der 24-Jährigen hätte sich am Geschehen nichts mehr geändert. Zu dominant waren die USA nun und brachten ihren nächsten Sieg souverän in Ziel.

Beste Werferin des Thomaidis-Teams war wie schon in den Spielen zuvor Satou Sabally mit 15 Zählern. Deutschland hatte schon vor der Partie als Gruppenzweiter festgestanden, wer der Gegner im Viertelfinale sein wird, entscheidet sich auf Grund der komplizierten Zusammensetzung der K.o.-Runde erst nach dem letzten Spiel der Gruppenphase zwischen Australien und Gastgeber Frankreich am Abend.