Leichtathletik Morgensession Kugelstoßerin Ogunleye mit starken Nerven ins Finale Stand: 08.08.2024 11:19 Uhr

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye hat sich beiden Olympischen Spielen in Paris mit einem starken dritten Versuch in der Qualifikation die Finalteilnahme gesichert. Auch Alina Kenzel kam am Donnerstag (08.08.2024) weiter.

Mit den ersten beiden Versuchen auf 18,01 m und 17,72 m konnte die beste deutsche Kugelstoßerin nicht zufrieden sein - und wäre es dabei geblieben, hätte Ogunleye das Olympia-Finale auch verpasst. Doch die 25-jährige EM-Dritte von Rom zeigte im letzten Versuch, was sie wirklich leisten kann: Mit einem Stoß auf 19,24 m schob sich die Mannheimerin auf einen Finalplatz, am Ende war es die drittbeste Weite in der Qualifikation hinter Sarah Mitton aus Kanada (19,77) und der Neuseeländerin Maddison-Lee Wesshe (19,25). Als persönliche Bestleistung sind für Ogunleye 20,19 m notiert,

Kenzel (VfB Stuttgart) rutschte mit 18,16 m als Elfte ins Finale, Katharina Maisch (LV90 Erzgebirge) schied mit 17,86 m aus.