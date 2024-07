Kanadischer Betreuer festgenommen Drohnenvorfall sorgt für Ärger vor Olympia-Fußballturnier Stand: 24.07.2024 10:51 Uhr

Eine Drohne flog beim Training der neuseeländischen Fußballerinnen vor dem Olympia-Auftakt über den Platz. Gesteuert von einem kanadischen Betreuer. Es wird Spionage vermutet. Die Folge: eine Festnahme.

Das Kanadische Olympische Komitee (COC) zeigte sich "schockiert und enttäuscht" über den Vorfall. Ein nicht akkreditiertes Mitglied des Betreuerstabs sei von den französischen Behörden festgenommen worden. Es werde vermutet, dass der Mitarbeiter von Canada Soccer "eine Drohne benutzt hat, um die neuseeländische Frauenfußballmannschaft während des Trainings zu filmen."

Kanadisches Komitee: "Aufrichtige Entschuldigung"

Neuseeland beschwerte sich daraufhin auch beim Internationalen Olympischen Komitee über Kanada. "Wir sprechen unsere aufrichtige Entschuldigung an den neuseeländischen Fußball, alle betroffenen Spielerinnen und das Neuseeländische Olympische Komitee aus", hieß es in einem Statement des COC am Mittwoch. "Wir prüfen derzeit die nächsten Schritte mit dem IOC, Paris 2024, Canada Soccer und der FIFA."

Direktes Duell zum Vorrunden-Auftakt

Der Vorfall hatte sich am Montag (22.07.2024) ereignet. Kanada und Neuseeland treffen bei den Olympischen Spielen am Donnerstag (17.00 Uhr, live bei sportschau.de) in der Vorrunde in Saint-Etienne aufeinander.