Rudern bei Olympia 2024 Deutscher Doppelvierer der Frauen jubelt über Bronze Stand: 31.07.2024 12:45 Uhr

Im zweiten Ruder-Finale bei den Olympischen Spielen in Paris hat sich die deutsche Ruder-Flotte am Mittwoch (31.07.2024) die erste Medaille gesichert: Der Doppelvierer der Frauen gewann nach einem starken Finish Bronze. Die Männer ruderten auf Rang fünf.

Im Frauen-Finale hatten die auch als Medaillen-Anwärterinnen gehandelten deutschen Ruderinnen vom Start weg große Probleme. Schlagfrau Pia Greiten, Tabea Schendekehl, Maren Völz und Leonie Menzel kämpften nach den ersten 1.000 m in einer zweiten starken Rennhälfte verbissen um Anschluss an Platz drei. Am Ende reichte es ganz knapp mit 42 Hundertstelsekunden Vorsprung vor der Schweiz zum Medaillengewinn. Gold sicherte sich Großbritannien hauchdünn vor den Niederlanden.

Deutscher Männer-Vierer fährt dem Feld hinterher

Im Vierer-Finale der Männer im Stade nautique de Vaires-sur-Marne konnte das deutsche Boot von Beginn an nicht mit der starken Konkurrenz mithalten. Schon nach den ersten 500 Metern lagen Anton Finger, Max Appel, Tim-Ole Naske und Moritz Wolff auf dem sechsten und letzten Platz. Im weiteren Verlauf des Rennens konnten sie sich nur noch auf den fünften Rang verbessern.

Olympiasieger wurde wie erwartet Weltmeister Niederlande vor Italien und Polen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte das deutsche Boot - mit Naske und Appel an Bord - das Finale als Titelverteidiger nach Gold 2016 in Rio noch verpasst.

Zweier ohne verpasst Olympia-Finale

Zum Start des fünften Tags der olympischen Ruderwettbewerbe im Stade nautique de Vaires-sur-Marne konnten am Vormittag Julius Christ (Leverkusen) und Sönke Kruse (Münster) im Zweier ohne Steuermann nicht überzeugen. Das deutsche Duo ruderte im Halbfinale im Feld der sechs Boote von Beginn an der starken Konkurrenz hinterher. Im Ziel betrug der Rückstand auf Rang drei, der für den Finaleinzug gereicht hätte, etwa 15 Sekunden. Christ/Kruse belegten in 6:47,13 Minuten nur auf dem letzten Platz. Damit beenden sie ihren Olympia-Teilnahme in diesem Wettbewerb am Freitag (02.08.2024, 11.40 Uhr) im B-Finale.