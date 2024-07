Rudern bei Olympia 2024 Deutschland-Achter verpasst direkten Finaleinzug Stand: 29.07.2024 11:51 Uhr

Der Deutschland-Achter muss auf dem Weg ins Finale der Olympischen Spiele in Paris den Umweg über den Hoffnungslauf nehmen. Im Vorlauf kam er am Montag (29.07.2024) auf Platz drei ins Ziel. Der Doppelvierer erreichte den Endlauf.

Im ersten von zwei Vorläufen gingen neben Deutschland noch die USA, die Niederlande und Rumänien an den Start. Und alle wussten: Nur das erstplatzierte Boot sichert sich direkt einen Platz im Medaillenfinale - alle anderen müssen in den Hoffnungslauf. Von Beginn an hing das deutsche Boot in der Besetzung mit Benedict Eggeling, Torben Johannesen, Olaf Roggensack, Laurits Follert, Max John, Frederik Breuer, Wolf-Niclas Schröder, Mattes Schönherr und Steuermann Jonas Wiesen hinter den USA und den Niederlanden zurück. Am Ende betrug der Rückstand des drittplatzierten Deutschland-Achters (5:41,61 Min.) auf den Sieger USA (5:29,94) etwa zwölf Sekunden.

Der Hoffnungslauf ist für Donnerstag (01.08.2024, 10.20 Uhr) angesetzt, das Finale für Samstag (03.08.2024, 11.10 Uhr).

Von der Form früherer Jahre ist das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbands aktuell weit entfernt, es gilt bei den Sommerspielen in Paris nicht als Medaillenkandidat. Erstmals seit 2008 in Peking (Platz 8) könnte das deutsche Boot wieder einmal leer ausgehen. 2012 in London gewann der Achter Gold, in Rio 2016 und vor drei Jahren in Tokio jeweils Silber.

Deutscher Doppelvierer im Medaillen-Finale

Der deutsche Doppelvierer der Männer hat seine Chance im Hoffnungslauf eindrucksvoll genutzt. Das Boot mit Anton Finger, Max Appel, Tim-Ole Naske und Moritz Wolff gewann das Rennen über 2000 Meter nach einer starken zweiten Hälfte in 5:52,39 Minuten vor der Schweiz (5:52,55). Nur diese beiden schafften so den Sprung ins Finale um die Medaillen, das am Mittwoch (31.07.2024, 12.26 Uhr) stattfindet. Im Vorlauf hatte Deutschland auf Rang drei den direkten Einzug in den Endlauf noch verpasst.