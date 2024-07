Rudern bei Olympia 2024 Zeidler und Föster erreichen mühelos die Einer-Halbfinals Stand: 30.07.2024 10:37 Uhr

Medaillenkandidat Oliver Zeidler und Alexandra Föster haben auf der olympischen Ruderstrecke mühelos das Halbfinale im Einer-Wettbewerb erreicht. Der Doppelzweier will heute (30.07.2024) in den Endlauf einziehen.

Weltmeister Zeidler gilt in Paris als der große Medaillenkandidat und Hoffnungsträger des Deutschen Ruderverbands. Und der Münchner geht bei den Sommerspielen in diesem Jahr besonders motiviert an den Start, verpasste er doch vor drei Jahren bei Olympia in Tokio als Weltmeister überraschend das Finale. Ein Fauxpas, den der 28-Jährige unbedingt vergessen machen möchte.

Im Viertelfinale überzeugte Zeidler - wie bereits im Vorlauf - vom Start weg bis ins Ziel: Nachdem er auf dem letzten Viertel der Strecke Kräfte gespart hatte, kam er in 6:45,32 Minuten als Erster ins Ziel. Nächste Etappe auf dem Weg zur anvisierten Medaille ist das Halbfinale am Donnerstag (01.08.2024).

Föster bei Olympia-Debüt weiter sehr souverän

Die 22-jährige Föster aus Meschede ist zum ersten Mal bei Olympischen Spielen dabei. Von Nervosität ist bei ihrer Premiere aber keine Spur. Nach dem Sieg in ihrem Vorlauf am ersten Wettkampftag, ging sie auch im Viertelfinale sehr kontrolliert auf die 2000 m lange Strecke im Stade nautique de Vaires-sur-Marne.

Nach der ersten Rennhälfte setzte sie sich zusammen mit Gold-Favoritin und Weltmeisterin Karolien Florijn aus den Niederlanden vom Feld ab und kam in 7:30,98 Min. mit knapp zwei Sekunden Rückstand als Zweite ins Ziel. Die Devise für das Halbfinale am Donnerstag um 9.40 Uhr ist klar: Die Vize-Europameisterin will ins olympische Finale um die Medaillen.

Alexandra Föster nimmt erstmals an Olympischen Spielen teil.

Doppelzweier will ins Finale

Schon den Sprung ins Finale kann heute der deutsche Doppelzweier mit Jonas Gelsen (Höchst) und Marc Weber (Steinmühle) klarmachen. Am Vormittag gehen sie im Halbfinale an den Start.

Am Montag (29.07.2024) hatte der Deutschland-Achter den direkten Finaleinzug verpasst, das Flaggschiff des Ruderverbands muss in den Hoffnungslauf. Die Doppelvierer der Männer und Frauen stehen dagegen bereits im olympischen Endlauf. Insgesamt ist der DRV in Paris in sieben von 14 olympischen Bootklassen am Start.