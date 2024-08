Olympisches Wasserspringen Christina Wassen springt vom Turm ins Halbfinale Stand: 05.08.2024 12:26 Uhr

Gemischte Gefühle bei den deutschen Wasserspringerinnen vom Zehn-Meter-Turm: Während Christina Wassen in der Qualifikation überzeugte und am Montagnachmittag (ab 15 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) im Halbfinale springt, schied Pauline Pfeif aus.

Mit der Qualifikation der Frauen vom Zehn-Meter-Turm sind am Montagvormittag in Paris die Einzelwettbewerbe des olympischen Wasserspringens gestartet. Nachdem im Aquatics Centre bislang nur synchron im Duo gesprungen wurde, waren zum Auftakt im Einzel in der 25 Jahre alten Wassen und der 22 Jahre alten Pfeif zwei deutsche Springerinnen mit dabei.

Christina Wassen ohne Probleme im Halbfinale

Allen voran die etwas erfahrenere Wassen zeichnete ihren Weg ins Halbfinale früh vor. Trotz zuletzt großer und anhaltender Probleme mit dem Knorpel in den Knien überzeugte Wassen bereits mit ihrem ersten Sprung. Für ihren dreieinhalbfachen Delphinsalto bekam sie 62,40 Punkte und lag damit nach dem ersten Durchgang auf Platz neun von insgesamt 29 Springerinnen.

Spätestens mit dem dritten Sprung, deutete sich immer klarer an, dass die in Berlin trainierende Wassen es unter die besten 18 Springerinnen und damit auch ins Halbfinale schaffen würde. Gute 64,80 Punkte bekam sie für ihren zweieinhalbfachen Rückwärtssalto und schob sich in der Gesamtwertung auf Platz sieben vor.

Einen Sprung aus dem Handstand heraus sowie einen zweieinhalbfachen Rückwärtssalto mitsamt anderthalbfacher Schraube später stand Wassens Halbfinal-Teilnahme fest. Sie beendete die Qualifikation nach fünf Sprüngen mit einer Gesamtwertung von 303,20 Punkten auf Platz sieben.

Pauline Pfeif verpasst Halbfinale

Alles andere als sicher war im Verlauf der Qualifikation, ob es auch Pfeif gelingen würde, ins Halbfinale einzuziehen. Bei ihren ersten Olympischen Spielen startete sie zwar mit einem guten anderthalbfachen Salto inklusive anderthalb Schrauben und Platz zehn nach dem ersten Sprung. Bei ihrem zweiten Sprung, dem dreieinhalbfachen Delphinsalto, patzte Pfeif anschließend allerdings und fiel in der Gesamtwertung auf Platz 25 zurück.

Aber die 22-Jährige, die ebenfalls in Berlin lebt und trainiert, steigerte sich im weiteren Verlauf der Qualifikation wieder. Mit ihrem Paradesprung, dem zweieinhalbfachen Salto in gehockter Ausführung, schob sie sich zurück auf die Halbfinalplätze. Ob sie dort auch am Ende stehen würde, blieb anschließend allerdings lange offen.

Spätestens als Pfeif bei ihrem fünften Sprung unsauber ins Wasser eintauchte, zeichnete sich ab, dass es nicht für den Einzug ins Halbfinale reichen würde. Am Ende beendete Pfeif die Qualifikation mit 264,15 Punkten auf Rang 21. Erste der Qualifikation wurde mit großem Abstand die Chinesin Hongchan Quan (421,25 Punkte).