Siebenkampf bei Olympia 2024 Carolin Schäfer mit gutem Speerwurf, Spannung um Gold Stand: 09.08.2024 13:18 Uhr

Vor dem abschließenden 800 m-Lauf am Abend steuert Carolin Schäfer bei ihrem allerletzten Siebenkampf auf ein achtbares Resultat zu. An der Spitze ist es hochspannend.

Die 32-Jähige konnte am zweiten Tag nicht ganz an die Leistungen des Vortags anknüpfen, den sie als Elfte in der Gesamtwertung beendet hatte. Schäfers Speer flog auf 46,45 m - die achtbeste Weite aller Teilnehmerinnen.

Im Weitsprung schaffte die Athletin von der LG Frankfurt allerdings nur 5,52 m und fiel damit auf Rang 17 insgesamt zurück. Von diesem Platz aus geht sie auch in die letzte Disziplin, die 800 m. Für Carolin Schäfer sind die Olympiche Spiele ihr letzter Wettkampf. Danach beendet sie ihre Karriere. In Paris nimmt sie zum dritten Mal an Olympia teil.

Thiam mit Vorsprung ins Finale

An der Spitze bleibt es ein packendes Duell um Gold zwischen der Britin Katarina Johnson-Thompson und der Belgierin Nafi Thiam. Thiam warf den Speer auf 54,04 m, ihre Saisonbestleistung. Damit geht sie mit einem Vorsprung von 121 Punkten in den abschließenden 800 m-Lauf am Abend.

Einen Vorsprung, den sie auch benötigt, denn die Britin, amtierende Weltmeisterin, gilt als die bessere Läuferin. Im Weitsprung am Morgen, der ersten Disziplin hatten beide fast gleichauf gelegen. Die Belgierin sprang im Stade de France mit einer Weite von 6,41 m einen Zentimeter weiter als Johnson-Thompson.