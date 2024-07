Fußball bei Olympia Argentinien rettet sich ins Viertelfinale - Ägypten ärgert Spanien Stand: 30.07.2024 19:06 Uhr

Nach dem turbulenten und erfolglosen Auftakt gegen Marokko hat Mitfavorit Argentinien noch den Sprung ins olympische Viertelfinale geschafft. Zuvor hatte Ägypten am Dienstag (30.07.2024) überraschend Spanien den Gruppensieg weggeschnappt.

Thiago Almada (48.) und Claudio Etcheverri (90.+1) sorgten im letzten Vorrundenspiel der "Albiceleste" für für den 2:0 (1:0)-Sieg gegen die Ukraine und das Ticket für die K.o.-Phase. Weil zeitgleich Marokko, gegen das Argentinien das erste Spiel mit großem Schiedsrichter-Ärger verloren hatte, einen deutlichen 3:0 (3:0)-Erfolg gegen Irak feierte und sich Platz eins sicherte, zieht der Gold-Mitfavorit als Zweiter ins Viertelfinale ein. Dort könnte es zum Top-Duell gegen Frankreich kommen, der Gastgeber braucht noch ein Remis gegen Neuseeland für den Sieg in Gruppe A.

Ägypten zieht noch an Spanien vorbei

In Gruppe D hat Ibrahim Adel mit seinem Doppelpack (40./62.) beim 2:1 (1:0) gegen Spanien das ägyptische Weiterkommen in die K.o.-Runde, in der die Afrikaner auf den Zweiten der Gruppe D treffen werden, gelöst. Am Abend (21 Uhr) spielt dort der souveräne Tabellenführer Japan gegen Israel, außerdem trifft Paraguay auf Mali. Der Gewinner dieser Partie wird aller Voraussicht nach Ägypten-Gegner in der Runde der letzten Acht.

Spanien, das nach zwei Erfolgen bereits das Weiterkommen sicher hatte und im letzten Gruppenspiel viele Stammkräfte schonte, schaffte er kurz Schluss durch Samu Omorodion (90.) den Anschluss und wird deshalb wohl im Viertelfinale auf die bisher zweimal siegreichen Japaner (5:0 gegen Paraguay und 1:0 gegen Mali) treffen.