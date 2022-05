Novak Djokovic in Paris ohne Satzverlust im Viertelfinale

Trevisan schlägt Kerber-Bezwingerin

Zuvor hatte die Italienerin Martina Trevisan als erste Spielerin das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige gewann in Paris gegen Alexandra Sasnowitsch (Belarus). Die 28-Jährige schlug in Paris Sasnowitsch mit 7:6 (12:10), 7:5. Letztere hatte in der Runde zuvor Angelique Kerber ausgeschaltet. Trevisan unterstrich mit dem Sieg ihre aktuell gute Form. Vor den French Open hatte die Italienerin das WTA-Turnier in Rabat gewonnen.

Im Viertelfinale bekommt es Trevisan nun mit der Kanadierin Leylah Fernandez zu tun. Die US-Open-Finalistin des vergangenen Jahres gewann gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova mit 6:3, 4:6, 6:3. Damit steht die 19-Jährige zum zweiten Mal in ihrer Karriere bei einem der vier Grand-Slam-Turniere im Viertelfinale. Auch die 18-jährige Coco Gauff (USA) löste ihr Ticket fürs Viertelfinale mit einem 6:4, 6:0 gegen die Belgierin Elise Mertens.