Das 6:3, 7:5 in 1:30 Minuten gegen Kovinic war Swiateks 31. Sieg in Serie und bedeutete den Achtelfinal-Einzug. Doch die 20 Jahre alte Polin hatte am Samstag (28.05.2022) überraschend Probleme gegen die Weltranglisten-95. aus Montenegro.

Beim Stand von 6:3, 4:1 verlor Swiatek den Faden und geriet mit 4:5 in Rückstand. Doch dann fand sie wieder zu alter Souveränität zurück und schaffte den nächsten Schritt auf dem Weg zum erhofften Titel. "Sie hat gut verteidigt und aufgeschlagen, ihr Service war schwierig zu lesen", sagte Swiatek über ihre Gegnerin.