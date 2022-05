Ihr Ansatz sei " nicht mit den ganz großen Erwartungen und dem Gedanken, dass es mir noch in meiner Grand-Slam-Sammlung fehlt " anzutreten. Doch insgeheim startete sie zum wiederholten Male mit eben diesem Wunsch, die Sammlung zu komplettieren - und scheiterte.

Optimistischer Blick nach vorne

" Ich bin traurig, dass es schon vorbei ist und hätte mir die ein oder andere Runde mehr gewünscht. Aber ich habe alles aus mir rausgeholt in den vergangenen Tagen ", beteuerte Kerber nach ihrem vorzeitigen Aus und betonte, wie sehr sie sich auf das nächste Grand-Slam-Turnier in London (27. Juni bis 10. Juli) freue. " Ich bin froh, dass es jetzt auf Rasen geht. Das Kribbeln ist immer noch da, gerade jetzt auch mit Blick auf Wimbledon ", sagte Kerber.

Die Hoffnungen darauf, dass Kerber an ihre erfolgreichsten Zeiten anknüpft, sie sind noch nicht verschwunden. Seit ihrem Wimbledon-Sieg 2018 gewann sie neben dem erwähnten Sieg in Straßburg nur ein kleineres Turnier in Bad Homburg im vergangenen Jahr.

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war sie 2016 mit den Titeln bei den Australian und US Open sowie dem Erklimmen der Nummer eins der Frauen-Weltrangliste.

Eine neue Generation beherrscht das Damentennis

Insgesamt 34 Wochen lang war Kerber in ihrer Karriere (tabellarisch) die beste Tennisspielerin der Welt. Aktuell muss sie sich mit Rang 17 zufriedengeben, wobei sie von einem großen Erfolg gefühlt noch weiter entfernt zu sein scheint als diese 16 Weltranglistenplätze.

Mit ihren 34 Jahren ist sie die älteste Spielerin in den Top 45, sie betonte zuletzt aber bereits " immer noch große Leidenschaft für den Sport zu haben ". Kerber weiter: " Ich fühle mich gut, ich bin gesund, und ich habe immer gesagt, dass ich spiele, solange ich dieses Gefühl habe. Ich weiß, ich kann immer noch mithalten ."

Waren das doch ihre letzten French Open?

Nicht nur in Paris ist sie den Beweis aber schuldig geblieben. Vielleicht klangen ihre Sätze nach der Niederlage am Freitag daher auch ein wenig zurückhaltender. " Es sind dieses Jahr noch zwei Grand-Slam-Turniere. Was danach kommt, werden wir sehen. Ich schaue nicht mehr so weit nach vorne ", so Kerber auf die Frage, ob sie im nächsten Jahr wieder an den French Open teilnehmen werde.

Zumal die Beispiele der Tennisspielerinnen, die im fortgeschrittenen Alter noch große Erfolge erzielen konnten, zumindest in der jüngeren Vergangenheit rar gesät sind. Während bei den Herren für gewöhnlich die erfahrenen Novak Djokovic und Rafael Nadal (beide 35) zu den Titelfavoriten zu zählen sind, hat bei den Frauen die jüngere Generation schon lange die Oberhand.