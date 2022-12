Ex-NBA-Star Titel, Rekorde, Ehrungen: Wichtige Momente von Nowitzki Stand: 25.12.2022 08:15 Uhr

Die nächste Ehre für Dirk Nowitzki: Vor der Arena in Dallas soll eine Statue für die deutsche Basketball-Legende eingeweiht werden. Seine Karriere war reich an besonderen Momenten.

Dirk Nowitzki ist einer der größten deutschen Sportler und einer der besten Basketballer in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA.

Der inzwischen 44-Jährige beendete vor knapp vier Jahren seine aktive Laufbahn, nachdem er 21 NBA-Jahre lang ausschließlich für die Dallas Mavericks gespielt und mit dem Club den Titel geholt hatte. Die Deutsche Presse-Agentur fasst vor der Zeremonie zur Enthüllung einer Statue zu seinen Ehren am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) wichtige Momente aus der Karriere zusammen.

NBA-Titel 2011: Erst nach mehr als zehn Jahren des ständigen Scheiterns erfüllte sich Nowitzkis größter sportlicher Traum. Im Juni 2011 besiegten die Mavericks das von LeBron James angeführte Superstar-Team der Miami Heat im Finale mit 4:2 Siegen und holten sich damit den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Nowitzki wurde zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt. Der deutsche Superstar hatte in der Saison 2006/07 auch die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Regular Season erhalten.

Olympia-Fahne 2008: Neben der NBA-Trophäe war auch eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen ein großes Ziel des gebürtigen Würzburgers. Im Sommer 2008 schaffte er dies mit dem Nationalteam. Sportlich lief es in Peking zwar durchwachsen, doch schon vor Beginn der Sommerspiele wurde Nowitzki eine große Ehre zuteil: Er durfte bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne tragen.

Medaillen mit Deutschland: In seiner Glanzzeit besaß Nowitzki die Fähigkeit, mit seiner Offensivqualität selbst eher durchwachsene Teams zum Erfolg zu führen. Bei der WM 2002 holte Deutschland Bronze, der Topstar erzielte 24 Punkte pro Spiel und wurde zum wertvollsten Spieler der WM gewählt. Auch bei der EM 2005, als es erst im Finale gegen Griechenland eine Niederlage gab, wurde Nowitzki zum MVP gekürt. Im Finale erhielt Nowitzki bei seiner Auswechslung Ovationen.

30.000 Punkte: Gerade einmal sieben Spieler haben in der Geschichte der NBA 30.000 Punkte erzielt. Dazu zählen die amerikanischen Superstars Kobe Bryant, Michael Jordan und LeBron James - und der aus Deutschland kommende Nowitzki. Entsprechend emotional wurde es, als der Mavericks-Star das Jubiläum schaffte. "Es war ein verrückter Ritt mit vielen Höhen und vielen Tiefen, aber ihr habt zu mir gehalten und wir haben durchgehalten", sagte Nowitzki in der Heimhalle der Mavericks. Am Ende der Laufbahn waren es 31.560 Zähler.

Hochemotionaler Abschied: Im April 2019 machte Nowitzki im Alter von 40 Jahren Schluss. Nach seinem letzten Heimspiel, einem 120:109-Sieg über die Phoenix Suns, erklärte der Deutsche auf dem Parkett, dass er nach der Saison zurücktreten werde. Die Mavericks hatten den Abend schon zur großen Abschiedssause erklärt, bevor Nowitzki seinen Entschluss öffentlich verkündete. Einen Abend später absolvierte er bei Rivale San Antonio Spurs seine letzte Partie als Profi.

Trikot-Zeremonie: Vor einem Jahr ehrten die Mavericks den besten Spieler ihrer Geschichte schon einmal: Sein Trikot mit der Nummer 41 hängt seither unter dem Dach des American Airlines Centers und wird an keinen anderen Profi mehr vergeben. Bei der überwältigenden Zeremonie enthüllte Mavs-Besitzer Mark Cuban auch eine Miniatur-Ausgabe der Statue, die nun am 25. Dezember vor der Halle in Dallas in voller Größe gefeiert wird.