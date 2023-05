NHL-Playoffs Grubauer erzwingt mit Seattle siebtes Spiel Stand: 14.05.2023 08:23 Uhr

Die Seattle Kraken um den deutschen Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer haben in der NHL ein entscheidendes siebtes Playoff-Spiel erzwungen.

Seattle gewann mit 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) gegen die Dallas Stars, verhinderte damit ein vorzeitiges Saisonende in der nordamerikanischen Profiliga und glich die Best-of-seven-Serie zum 3:3 nach Siegen aus. Die entscheidende siebte Partie wird am Montag in Dallas stattfinden.

Grubauer glänzt im zweiten Drittel

Grubauer parierte 20 der 23 Schüsse auf sein Tor, vor allem im zweiten Drittel glänzte der gebürtige Rosenheimer: Elfmal wehrte Grubauer in jenem Durchgang einen Schuss auf seinen Kasten ab, nur in Unterzahl musste er beim 2:4 von Dallas hinter sich greifen.

Mit zwei frühen Toren im Mitteldrittel hatten sich die Gastgeber auf 4:1 abgesetzt. Jordan Eberle, Seattles bester Torschütze in den Playoffs, traf zweimal und bereitete ein weiteres Tor vor. Eine Minute vor Spielende sorgte er mit einem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung.