Europa League Mourinho vor Trainer-Rekord: "Denke nicht an Vergangenheit" 17.05.2023 21:30 Uhr

José Mourinho könnte mit einem Titelgewinn in der Europa League zum alleinigen Rekord-Trainer im Europacup aufsteigen.

Wie sonst nur der frühere Bayern-Coach Giovanni Trapattoni hat der Trainer der AS Rom schon fünfmal einen Europacup gewonnen. Doch vor dem Final-Einzug steht noch das Halbfinal-Rückspiel bei Bayer Leverkusen am Donnerstag (21 Uhr/RTL) an. "Ich denke nicht an die Vergangenheit und meine alten Endspiele", sagte der 60 Jahre alte Mourinho: "Ich denke nur an die Gegenwart."

Mourinho hat 2004 mit dem FC Porto und 2010 mit Inter Mailand die Champions League gewonnen, 2003 mit Porto den UEFA-Cup, 2017 mit Manchester United die Europa League und im Vorjahr mit der Roma die Erstauflage der Conference League.

"Wir wollen das Finale"

Vor der Aufgabe bei Bayer hat Mourinho, der drei Jahre lang den heutigen Leverkusener Coach Xabi Alonso bei Real Madrid trainierte, eine Menge Respekt. "Es ist noch nichts entschieden. Es liegt noch ein langer Weg vor uns. Und wir müssen ein außergewöhnliches Spiel abliefern, um ins Endspiel zu kommen", sagte er nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel und richtet sich auf alle Szenarien ein: "Ich weiß nicht, ob wir in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen gehen müssen. Aber wir wollen das Finale erreichen."