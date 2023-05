Dota 2 Halbfinal-Niederlage für Tundra im ESL One Berlin Major Stand: 04.05.2023 13:48 Uhr

Schwerer Schlag: Tundra Esports hat in der Upper Bracket mit 1:2 gegen 9Pandas verloren. Das Team um den Deutschen Leon "Nine" Kirilin hat in der unteren Turnierhälfte des ESL One Berlin Dota 2 Majors aber noch eine Chance.

"Ich bin super motiviert", sagte 9Pandas' Ersatzspieler Vladimir "RodjER" Nikogosian im Interview nach dem Spiel. "Jetzt will ich das Major gewinnen." Die Organisation übernahm nach dem osteuropäischen Dota Pro Circuit die gesamte Besetzung von Hellraisers. Unter dem alten Namen erreichte das Team dort den ersten Platz. 9Pandas tritt das Major wegen Visaproblemen ersatzgeschwächt an.

Zuvor siegte Gaimin Gladiators mit einem eindeutigen 2:0 gegen OG. Gaimin kontrollierte beide Spiele von Anfang an. Die erste Partie konnte von OG noch herausgezögert werden, das zweite Spiel war nach 25 Minuten vorbei. Das Team um den deutschen Spieler Erik "tOfu" Engel verlor beim Berlin-Major noch keine Serie. In der oberen Turnierhälfte sogar kein einziges Spiel, beide Matches gewann Gaimin mit 2:0.

Der Champion des Lima-Majors spielt im Finale der Upper Bracket gegen 9Pandas um den Einzug ins Turnierfinale.