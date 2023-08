Radsport Früherer Arzt des britischen Radsport-Verbands gesperrt Stand: 15.08.2023 18:35 Uhr

Der frühere Arzt des britischen Radsport-Verbandes und des Teams Sky, Richard Freeman, ist für vier Jahre von allen Sportarten ausgeschlossen worden.

Das verkündete ein unabhängiges Schiedsgericht des britischen Anti-Doping-Gremiums (NADP). Freeman war des Besitzes einer verbotenen Substanz und Manipulation von Dopingkontrollen in zwei separaten Fällen für schuldig befunden worden.

Im Jahr 2011 hatte Freeman 30 Beutel Testosteron-Gel ins Velodrome von Manchester geordert. Die Ermittlungen gegen ihn hatten im September 2016 begonnen. 2021 war ein Gericht in Manchester zu dem Schluss gekommen, Freeman habe das Testogel in dem Glauben oder Wissen bestellt und empfangen, dass es einem Athleten zur Steigerung der Leistung verabreicht werde. Der ehemalige Arzt habe sich in ein "Muster von Lügen" verstrickt, um seine Handlungen zu vertuschen.

Wie die britische Anti-Doping-Agentur UKAD mitteilte, gilt Freemans Sperre rückwirkend vom 22. Dezember 2020 – dem Datum seiner vorläufigen Sperre – bis zum 21. Dezember 2024. Während dieser Zeit darf er keinerlei Funktion im Sport ausüben. Zuvor hatte Freeman bereits seine Zulassung als Arzt verloren. Freeman, der zwischen 2009 und 2017 für British Cycling und das heute in Ineos umbenannte Team Sky gearbeitet hatte, hatte jegliche verbotene Handlung stets bestritten.