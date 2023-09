Basketball-WM Das Netz gratuliert Weltmeistern: "Was für ein Team" Stand: 10.09.2023 17:37 Uhr

Nach dem Finalsieg gegen Serbien werden die deutschen Basketball-Helden von Glückwünschen aus der Heimat überhäuft. Der große Ex-Star meldet sich genauso wie wichtige Politiker und Fußballclubs.

Nach ihrem historischen Sieg im WM-Finale gegen Serbien haben die deutschen Basketball-Helden zahlreiche Glückwünsche aus dem Sport und der Politik erhalten.

"Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!!", schrieb zum Beispiel die Basketball-Ikone Dirk Nowitzki bei der Plattform X (ehemals Twitter) unmittelbar nach dem 83:77-Finalsieg am Sonntag in Manila. Der 45-Jährige war für das Finale nicht nochmal in die philippinische Hauptstadt Manila gereist und hatte aus der Ferne mitgefiebert.

Auch die wichtigsten deutschen Politiker schickten Glückwünsche nach Asien. "Was für eine spektakuläre historische Leistung. Meine Glückwünsche gehen an Coach Gordie Herbert und das gesamte Team", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, der das Endspiel auf dem Rückflug vom G20-Gipfel in Neu Delhi an Bord seiner Regierungs-Maschine im Live-Ticker verfolgt hatte. Für eine Spielübertragung war das Internet zu schwach. "Ganz Deutschland gratuliert, freut sich und feiert", sagte der SPD-Politiker, "und ich freue mich, Mannschaft und Trainerstab bei allernächster Gelegenheit im Kanzleramt begrüßen zu können."

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte mit dem Team um Superstar Dennis Schröder mitgefiebert. "Das war eine unglaubliche Leistung, wir alle sind unfassbar stolz auf Sie!". Außenministerin Annalena Baerbock schrieb ebenfalls bei X: "Was ein Mega-Spiel. Fantastisch."

Glückwünsche auch aus der Sportwelt

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing fieberte als ZDF-Experte während der Live-Übertragung mit. "Wir sind Weltmeister! Wenn ich die Bilder sehe, kommen mir fast die Tränen", sagte Benzing, der ein Sonderlob an den im Anschluss zum wertvollsten Spieler des Turniers ausgezeichneten Dennis Schröder aussprach: "Meine Hochachtung an Dennis, ich freue mich sehr, dass er jetzt am Ziel angekommen ist. Er ist wirklich gewachsen. Wie er die Mannschaft die letzten Jahre getragen hat - was für ein Anführer!"

Auch aus der Fußball-Bundesliga gab es reichlich Glückwünsche an die neuen Basketball-Weltmeister. "Was für ein Mega-Triumph! Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch! IHR HABT BEGEISTERT!!!", schrieb RB Leipzig bei X. Bayern-Präsident Herbert Hainer meinte: "Dieser Titel ist sagenhaft, kaum zu fassen, das ist nichts anderes als eine unglaubliche sportliche Sensation und wir sind wirklich sprachlos."