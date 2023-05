Schwarz-gelbe Anhänger Bienenschwarm: Feuerwehr-Einsatz beim BVB Stand: 27.05.2023 15:40 Uhr

Kurz vor dem großen Saisonfinale von Bundesliga-Titelanwärter Borussia Dortmund musste die Feuerwehr im Stadion anrücken. Ein Bienenschwarm hatte sich gut eine Stunde vor dem Anpfiff des Spiels gegen den FSV Mainz 05 auf einem Scheinwerfer und einer TV-Kamera niedergelassen.

Zwei Feuerwehrleute in Schutzmontur brachten schließlich den Scheinwerfer und kurz darauf die Kamera aus der Arena. "Willkommen in Dortmund", twitterte der BVB zu einem entsprechenden Bild in dem sozialen Netzwerk.

Auch zu Spielbeginn flogen noch vereinzelte Bienen an der Stelle umher. Der BVB kann mit einem Sieg zum neunten Mal deutscher Fußball-Meister werden.