Formel 1 in Österreich Verstappen holt Startplatz eins für den Sprint Stand: 28.06.2024 17:54 Uhr

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich zum Auftakt des Heimrennens für Red Bull am Freitag (28.06.2024) keine Blöße gegeben und den ersten Startplatz für den Sprint eingefahren.

Der Niederländer beginnt das Kurzrennen beim Großen Preis von Österreich am Samstag (12.00 Uhr) von ganz vorne, folgen konnte erneut vor allem Lando Norris.

Der McLaren-Pilot, Zweiter der WM-Wertung hinter Verstappen, wurde mit nur 93 Tausendsteln Rückstand Zweiter. Von Rang drei startet Norris' Teamkollege Oscar Piastri vor George Russell im Mercedes und Carlos Sainz im Ferrari.

Hülkenberg früh gescheitert

Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde im anderen Mercedes Siebter. Haas-Pilot Nico Hülkenberg war schon früh gescheitert und geht vom 17. Rang ins Rennen über etwa 100 Kilometer.

Nach dem Sprint, bei dem die Ränge eins bis acht Punkte bringen, steht am Samstag in Spielberg das Qualifying für den Grand Prix an (16.00 Uhr). Das elfte Saisonrennen steigt dann am Sonntag (15.00 Uhr, im Liveticker bei der Sportschau).