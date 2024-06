Großer Preis von Spanien Norris beim Qualifying in Barcelona nicht zu schlagen Stand: 22.06.2024 17:10 Uhr

Lando Norris im McLaren wird beim Großen Preis von Spanien in Barcelona von der Pole Position starten. Weltmeister Max Verstappen hatte als Zweiter zwei Hundertstel Sekunden Rückstand.

Lewis Hamilton und George Russell (beide Mercedes) folgen auf den Plätzen drei und vier. Als bester Ferrari-Pilot fuhr Chares Leclerc auf dem Circuit de Catalunya auf Platz fünf.

Feuerwehreinsatz bei McLaren

Für Norris ist es die zweite Pole Position in der Königsklasse. Bei einem Brand in der Hospitality von McLaren hatten vor dem dritten Training am Samstag mehrere Rettungskräfte eine Rauchvergiftung erlitten. In dem Gebäude gab es plötzlich eine starke Rauchentwicklung.

Fahrer, Gäste und sämtliche Teammitglieder wurden rasch evakuiert. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, auch Sanitäter und Rettungswagen waren vor Ort. Offizielle und Fahrer wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Hülkenberg nicht unter den Top Ten

Haas-Pilot Nico Hülkenberg schied vorzeitig aus. Der Rheinländer verpasste als 13. die letzte K.o.-Runde der zehn schnellsten Fahrer. Hülkenberg hatte zuletzt auch in Kanada und zuvor in Monaco die Top Ten verpasst.

Das Rennen am Sonntag in Barcelona wird um 15 Uhr gestartet. In der Fahrerwertung führt Verstappen mit 194 Punkten vor Charles Leclerc (Ferrari, 138) und Lando Norris (McLaren, 131). Nico Hülkenberg liegt mit sechs Punkten auf Platz 14.