Formel 1 Norris mit Trainingsbestzeit in Silverstone 05.07.2024

Max Verstappens neuer Herausforderer Lando Norris ist bei seinem Heimspiel in Silverstone beeindruckend gestartet. Der McLaren-Pilot, der in der vergangenen Woche in Österreich im Kampf um den Sieg mit dem Formel-1-Weltmeister kollidiert war, setzte im ersten und im zweiten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 16 Uhr MESZ/Liveticker bei der Sportschau) die Bestzeit.

An seine 1:26,549 Minuten reichte nur sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri (1:26,880) annähernd heran. Verstappen, der in der Fahrer-WM 81 Punkte Vorsprung auf Norris aufweist, belegte im Red Bull lediglich den siebten Rang, der 26-Jährige muss bis zum Qualifying am Samstag noch zulegen, um seinen Vorjahressieg zu wiederholen. Dass Potenzial im Red Bull steckt, deutete Verstappens Teamkollege Sergio Perez auf Rang drei an.

Hülkenberg starker Vierter

Starker Vierter wurde der Emmericher Nico Hülkenberg im Haas. Auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Rekordweltmeister sowie Silverstone-Rekordsieger Lewis Hamilton (England/Mercedes) platzierten sich im Tagesklassement vor Verstappen.

Norris und Verstappen sind befreundet, nach dem Knall von Spielberg wütete der 24-jährige Brite aber und ging den dreimaligen Weltmeister verbal hart an. Es folgten Gespräche unter vier Augen, alles sei ausgeräumt, beteuerten beide in Silverstone. "Ich möchte nicht die Freundschaft ruinieren" , sagte Verstappen am Donnerstag: "Rückblickend hatten wir einen guten Zweikampf. Es war eigentlich nur eine dumme kleine Berührung, die uns beiden das Rennen ruinierte."