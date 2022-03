Wolff: "Haben noch viel Arbeit vor uns"

Damit sprach er indirekt auch den desaströsen Samstag des siebenmaligen Weltmeisters Hamilton an, der sensationell im ersten Quali-Abschnitt gescheitert war - als 16. im Feld. Kein taktischer Fehler oder Pech haben dazu geführt. Hamilton hatte schlichtweg nicht die Pace, um mitzuhalten. "Die Balance im Auto hat nicht gestimmt" , sagte der Brite später. Wolff ergänzte: "Das Experiment ist nicht aufgegangen."