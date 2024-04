Formel 1 Von Haas über Sauber zu Audi - Hülkenberg wechselt den Rennstall Stand: 26.04.2024 11:13 Uhr

Viel Erfahrung für das neue Audi-Team: Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg fährt ab 2025 zunächst für den Rennstall Sauber, der ein Jahr später zum Werksteam von Audi wird.

Audi teilte am Freitag (26.04.2024) mit, Hülkenberg habe einen Vertrag über mehrere Jahre unterzeichnet. Audi hatte im März bekannt gegeben, die Sauber-Gruppe vollständig zu übernehmen. Im kommenden Jahr wird Hülkenberg zunächst für Sauber starten, ehe er 2026 als Werksfahrer für Audi fahren wird.

Hülkenberg wird in der Mitteilung so zitiert: "Die Perspektive, für Audi an den Start zu gehen, ist etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Hersteller mit einer solchen Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, dann ist das eine einmalige Chance." Doch vor Audi ist für Hülkenberg, 36, erst einmal Sauber angesagt. Es ist ein Wiedersehen. Für den Rennstall ist er schon einmal gefahren, das war in der Saison 2013.

In zwei Jahren übernimmt Audi das Schweizer Sauber-Team und möchte als Werksteam einsteigen. Künftig werde Hülkenberg mit seiner Erfahrung aus über 200 Formel-1-Rennen ein "wichtiger Teil der Transformation unseres Teams - und des F1-Projekts von Audi" sein, sagte Andreas Seidl, der Geschäftsführer von Sauber Motorsports. Er wird ab 2026 in gleicher Position für Audi arbeiten.

Bis zum Formel-1-Start des Teams werde Hülkenberg außerdem "eng an der Entwicklung" des neues Autos beteiligt sein.

Hülkenbergs Vertrag bei Haas läuft aus

In der laufenden Saison fahren der Finne Valtteri Bottas, einst Vize-Weltmeister, und der Chinese Zhou Guanyu für Sauber. Das Team ist noch ohne Punkt und Letzter der Konstrukteurs-WM.

Hülkenberg fährt derzeit noch für Haas, sein Vertrag endet nach dieser Saison. Bei Haas hatte er nach der Saison 2022 seinen Landsmann Mick Schumacher abgelöst.

Vor der Saison hatte Hülkenberg in einem Interview gesagt, er wolle "Spaß haben", denn dann bringe er seine besten Leistungen. In der Fahrerwertung der Formel 1 liegt Hülkenberg nach fünf absolvierten Rennen mit vier Punkten auf Rang 13.