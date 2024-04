Formel 1 in Suzuka Max Verstappen gewinnt auch das Rennen in Japan Stand: 07.04.2024 09:20 Uhr

Dritter Sieg im vierten Rennen: In der Formel 1 fuhr Max Verstappen am Sonntag (07.04.2024) auch beim Großen Preis von Japan der Konkurrenz davon.

Verstappen hat den Großen Preis von Japan zum dritten Mal in Serie gewonnen. Der Red-Bull-Pilot feierte in Suzuka einen souveränen Start-Ziel-Sieg und baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung aus, Platz zwei sicherte sich sein Teamkollege Sergio Perez. Dritter wurde Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der zuletzt in Melbourne überraschend gewonnen hatte.

Für Verstappen, der zuletzt in Australien wegen eines technischen Defekts keine Punkte geholt hatte, war es im vierten Rennen der Saison der dritte Sieg. "Es war sehr schön, es lief alles prima - das Auto und die Strategie haben gut funktioniert" , sagte Verstappen. Insgesamt steht der Niederländer nun bei 57 Grand-Prix-Triumphen in seiner Karriere.

Hülkenberg knapp an den Punkten vorbei

Nach vier von 24 WM-Läufen hat Verstappen nun 77 Punkte, er führt die Gesamtwertung souverän an. Dahinter folgt der Mexikaner Perez (64) vor dem Monegassen Charles Leclerc (59) im zweiten Ferrari.

Nach zuvor zwei Fahrten in die Punkteränge ging Nico Hülkenberg erstmals wieder leer aus. Der einzige deutsche Fahrer steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Platz elf. Mercedes erlebte mit Lewis Hamilton (9.) und George Russell (7.) erneut keinen guten Tag.

Verstappen fährt der Konkurrenz davon

Einige hatten im Vorfeld auf Regen in Suzuka gehofft, um Verstappen herausfordern zu können, aber am Renntag schien die Sonne - perfekte Bedingungen. Allerdings nicht für die empfindlichen Reifen, die auf dem heißen Asphalt deutlich schneller abbauten als in den kühleren Trainingssessions. Verstappen kam unter diesen Bedingungen wie gewohnt bestens zurecht, die Konkurrenz hatte letztendlich keine Chance.

Verstappen ließ sich auch von einem zwischenzeitlichen Rennabbruch nicht beirren. Beim ersten Start war es schon in der dritten Kurve zu einem Unfall zwischen Daniel Ricciardo (Racing Bulls) und Alexander Albon (Williams) zu einem Unfall gekommen, der Reifenstapel musste eine halbe Stunde lang repariert werden - doch wie beim ersten Versuch zeigte Verstappen auch beim stehenden Restart keine Nerven. Er ging wieder als Führender in die erste Kurve - und zog danach davon.

Leclerc muss Sainz vorbeiziehen lassen

Trotz eines nicht gut getimten Boxenstopps blieb Verstappen auch nach den ersten Reifenwechseln in Führung, dahinter entwickelte sich ein spannender Kampf um die Plätze - zumal Charles Leclerc die Strategie wechselte. Der Ferrari-Mann kam nur einmal an die Box. Das sparte Zeit, ramponierte aber natürlich auch die Reifen.

Während an der Boxengasse vor allem an der richtigen Taktik getüftelt wurde, passierte auf der Strecke recht wenig. Verstappen spulte vorne seine Runden ab und versuchte wie alle anderen, seine Reifen so gut wie möglich zu schonen, um im entscheidenden Moment noch einmal richtig Tempo machen zu können. Die zweiten Boxenstopps spülten währenddessen Leclerc zwischenzeitlich auf das Podium.

Doch kurz vor Schluss musste er seinen Teamkollegen Sainz vorbeiziehen lassen. An der Spitze bekam Verstappen davon wenig mit, der 26-Jährige fuhr dem Sieg entgegen - und konnte sich dabei noch entspannt die japanische Kirschblüten-Pracht an der Strecke anschauen.