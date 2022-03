Qualifying in der Formel 1: Pérez sichert sich die Pole - Entwarnung bei Schumacher

Mick Schumacher wurde dennoch per Helikopter zur Vorsicht ins King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda geflogen. Das Rennen war zwischenzeitlich für eine knappe Stunde unterbrochen. In der Ergebnisliste der Qualifikation wurde er auf Platz 14 geführt. Ob er an diesem Sonntag (19.00 Uhr/Sky) starten kann, ist aber noch offen.