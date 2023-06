Europaspiele in Polen Gold für Canadier, weitere Medaillen für Deutschland Stand: 30.06.2023 21:13 Uhr

Am zehnten Tag der Europaspiele in Polen hat es etliche Medaillen für deutsche Athletinnen und Athleten. Gold holte das Canadier-Team. Beide Tischtennis-Mannschaften stehen zudem im Finale.

Die Canadier-Männer um den Olympia-Dritten Sideris Tasiadis aus Augsburg, Ex-Weltmeister Franz Anton aus Leipzig und den Zeitzer Timo Trummer blieben am Freitag (30.06.2023) fehlerfrei im Stangen-Parcours und holten sich mit 3,91 Sekunden Vorsprung erneut den EM-Titel vor der Slowakei. Dritter wurde Großbritannien.

Die Frauen mit der Olympia-Dritten und Weltmeisterin Andrea Herzog aus Leipzig sowie Vereinskollegin Nele Bayn und der Augsburgerin Elena Lilik leisteten sich einen Fehler und kamen am Ende mit 4,06 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Tschechinnen auf Rang drei. Platz zwei ging an die Britinnen.

Freitag mit erster Medaille für Skisprung-Team

Selina Freitag holte die erste Medaille für das deutsche Skisprung-Team. Beim Springen von der Großschanze in Zakopane landete die 22-Jährige mit Weiten von 126,5 und 130,5 Metern auf dem dritten Platz. Olympiasiegerin Katharina Schmid wurde mit Sprüngen auf 118,0 und 126,0 Meter Neunte. Den EM-Titel holte sich überlegen Nika Kriznar aus Slowenien. Silber ging an ihre Landsfrau Nika Prevc (130,0/125,5).

Auch ohne Boll ins Finale

Der Deutsche Tischtennis-Bund steht bei den Europaspielen mit beiden Teams im Finale. Nach dem morgendlichen 3:0 der Frauen gegen Portugal zogen die Männer am Freitagabend, ebenfalls gegen die Iberer, nach. Beim 3:1 nach Sätzen verzichtete Bundestrainer Jörg Roßkopf wie schon im ersten Turnierspiel gegen Belgien im Viertelfinale (3:0) auf Superstar Timo Boll.

Der 42 Jahre alte Rekord-Europameister hatte sich wenige Stunden vor dem Halbfinale zwar eifrig warmgespielt, war dann aber doch nur Ersatz. Wegen einer Verletzung an seiner linken Schulter hatte die frühere Nummer eins der Welt letztmals Ende Februar in einem Pflichtspiel an der Platte gestanden.

Im Finale am Samstag trifft das deutsche Männer-Team auf Schweden. Zuvor spielen die Frauen mit Mixed-Europameisterin Nina Mittelham gegen Rumänien um den Titel.

Reitz holt Silber mit Schnellfeuerpistole

Sportschütze Christian Reitz gewann die Silbermedaille. Im Finale mit der Schnellfeuerpistole verlor der 29-Jährige mit 28:30 Treffern knapp gegen den Weltranglisten-Ersten Clement Bessaguet aus Frankreich, Florian Peter wurde starker Vierter. Für Reitz, Olympiasieger in Rio 2016, war es nach dem Sieg bei den ersten Europaspielen 2015 in Baku die zweite Medaille in seiner Spezial-Disziplin. Zudem gewann er 2019 in Minsk Bronze im Mixed mit der Luftpistole und Gold im Teamwettbewerb mit der Luftpistole in Breslau.