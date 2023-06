Europaspiele in Polen Bogenschütze Unruh triumphiert im Recurve-Finale Stand: 29.06.2023 18:38 Uhr

Bogenschütze Florian Unruh aus Berlin hat am Donnerstag (29.06.23) bei den Europaspielen in Krakau nach einer starken Vorstellung Gold geholt.

Der Olympia-Fünfte von Tokio gewann zum Abschluss der Wettkämpfe das Recurve-Finale gegen den Spanier Miguel Alvarina Garcia mit 6:2 und sicherte dem Bogen-Team des Deutschen Schützenbundes (DBS) den ersten Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Unruh (30) hatte zuvor an der Seite von Michelle Kroppen bereits im Mixed Bronze gewonnen. "Auf dem Weg nach Berlin wird es wohl einen kleinen Party-Bus geben" , sagte der 30-Jährige.

Sportschützinnen holen Bronze

Für eine weitere Medaille sorgten am Donnerstag Jolyn Beer (Neustadt am Rübenberge), Anna Janßen (Freising) und Lisa Müller (Weingarten). Das Sportschützen-Trio sicherte sich die Bronzemedaille im Team-Dreistellungskampf durch ein 16:4 gegen die Ukraine. "Wir haben am Anfang immer Schwierigkeiten reinzukommen, aber danach haben wir richtig gut geschossen. Das war wahrscheinlich der letzte Teamwettkampf in dieser Form – wir freuen uns" , sagte Janßen.

Auch Kajak-Frauen feiern Edelmetall

Auch die deutschen Kajak-Spezialistinnen um Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk haben in Krakau Platz drei im Team-Wettbewerb geholt. Das Trio um Weltmeisterin Funk sowie mit den Schwestern Elena Lilik und Emily Apel leistete sich einen Torstangen-Fehler und hatte 4,30 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Französinnen. Sie wurden zunächst mit einem Fehler auf dem letzten Platz geführt, nach einem erfolgreichen Einspruch gab es dann aber doch den Sieg vor den Tschechinnen.

Die Kajak-Männer um den Olympia-Dritten Hannes Aigner sowie seinen Vereinskollegen Noah Hegge und Stefan Hengst paddelten mit drei Fehlern auf Rang sechs.

EM Teil der Europaspiele

Die Europameisterschaften werden in diesem Jahr erstmals parallel bei den Europaspielen ausgetragen. Canadier-Weltmeister Sideris Tasiadis aus Augsburg ist begeistert von den Bedingungen. "Man kann sich das hier wie kleine Olympische Spiele vorstellen. Das Dorf ist sehr schön. Ich finde, hier kommt eine Gemeinschaft, der olympische Gedanke, herüber. Es macht sehr viel Spaß, andere Sportler zu treffen und andere Sportarten anzusehen" , sagte der Olympia-Dritte von Tokio.