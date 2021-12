Sportschau: Müssen sich Athletinnen und Athleten also gar nicht positionieren, wenn sie zu Gast in einem Land sind, in dem Menschenrechte verletzt werden?

Klein: Auch da würde ich nochmal unterscheiden: Athletinnen und Athleten sind natürlich Vorbilder, sie können inspirierende Kraft entfalten. Gleichzeitig sollten sie Wahlfreiheit haben. Es ist ihr sportlicher Höhepunkt. Sie müssen im Kopf frei sein. Und es gibt auch viele, die sich deshalb nur auf Sport konzentrieren möchten. Diejenigen, die sich aber kritisch äußern wollen – und es gibt eine hohe Sensibilisierung innerhalb der Athletenschaft für die problematische Lage in China – denen muss es möglich sein, sich kritisch zu äußern.

Und die müssen da auch geschützt werden. Ihre Rede- und Meinungsfreiheit muss beschützt werden. Und da haben wir auch wieder unsere Zweifel, ob das denn so in dem Maße in China möglich ist. Da würden wir uns wünschen, dass klare Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, damit diejenigen, die sich äußern möchten, das auch tun können.

Das Gespräch führte Tom Klees

Stand: 07.12.2021, 12:24