Fall Peng Shuai: WTA setzt Tennis-Turniere in China aus

Kritik auch an der Rolle des IOC

Thomas Bach, deutscher Präsident des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC ), hatte zuvor bereits ein Video-Telefonat mit Peng Shuai geführt - so jedenfalls hat es die Organisation am Sonntagabend (21.11.2021) mitgeteilt. Es kursieren von diesem Gespräch Bilder und die Schilderung des IOC, die Tennisspielerin habe sich für die Sorge um ihr Wohlergehen bedankt.

Es gehe Peng Shuai gut, sie wolle im Moment aber vor allem Zeit mit ihrer Familie verbringen und bitte deshalb darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, hieß es in der IOC-Mitteilung weiter. Bach habe sich mit Peng Shuai für den Januar gar zu einem Abendessen im Rahmen der Olympischen Winterspielen in China verabredet.

Es folgten Zweifel an der Echtheit der Bilder und der Vorwurf an das IOC, es habe sich instrumentalisieren lassen. Die Organisation hatte zuvor zwei Wochen beharrlich geschwiegen und Kritik an China vermieden. Themen hätte es schon gegeben, natürlich den Fall Peng Shuai. Aber auch das gewaltsame Vorgehen des Regimes gegen die Demokratiebewegungen in Hongkong und Tibet zum Beispiel. Oder die Unterdrückung der Uiguren, die von Völkerrechtlern als Genozid eingestuft wird.

Die Videokonferen des IOC mit Peng Shuai, sie hinterließ mehr Fragen als Antworten.