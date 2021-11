Der Fall Peng Shuai

Man hatte sich fast schon daran gewöhnt, dass die Antworten von Sportverbänden in Richtung China vor allem eines sind: äußerst vorsichtig. Nicht zuletzt wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht. Nur nicht zu laut protestieren. Schließlich geht es meist um viel Geld.

Im Fall der Tennisspielerin Peng Shuai scheint sich das Blatt nun aber zu wenden. Die 35-Jährige ist nach ihren im Internet geäußerten Vorwürfen eines sexuellen Übergriffs gegen sie durch den ehemaligen Vizepremier Zhang Gaoli seit Tagen verschwunden.

Steve Simon, Chef der Spielerinnen-Organisation WTA , wagt es nun ausdrücklich, sich gegen den Kommunikationsapparat der Chinesen aufzulehnen - und diesem in öffentlichen Statements keinen Glauben zu schenken.