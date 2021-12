Eineinhalb Wochen ist es nun her, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Meldung über eine Videoschalte mit Chinas Tennisstar Peng Shuai verbreitete. Die Spielerin hatte Anfang November in einem Social-Media-Post einen hochrangigen chinesischen Politiker des sexuellen Übergriffs bezichtigt. Im Anschluss verschwand sie aus der Öffentlichkeit und war über Wochen unerreichbar. Bis sie vor zehn Tagen wieder auftauchte, auf einem Bild von einem Videocall mit IOC-Präsident Thomas Bach. Verbunden mit der Botschaft, sie sei wohlauf und zu Hause in Sicherheit, was aber eher weitere drängende Fragen an das IOC hinterließ, anstatt der geforderten Antworten.

Pound: Kritik am IOC sei "etwas dumm"

Die Kritik am IOC ist seitdem eher stärker geworden, am Dienstag (30.11.2021) forderte auch die Europäische Union "nachprüfbare Beweise" über Peng Shuais Wohlergehen. Mit Richard Pound antwortete nun erstmals ein hochrangiges IOC-Mitglied auf die internationale Kritik. Die Zweifel an der Darstellung des IOC und die anhaltenden Forderungen nach weiterer Aufklärung bezeichnete Pound in einem Bloomberg-Interview als " etwas dumm ", dies stimme nicht mit der Beweislage überein. Pound erteilte auch Spekulationen eine Absage, Peng Shuai habe in dem Videocall womöglich nicht frei sprechen können. " Es gibt keinerlei Anzeichen für Zwang. Es können sich alle sicher sein: Es geht ihr gut. "

Pound betonte, dass es alle möglichen Leute zuvor vergeblich versucht hätten, Peng Shuai zu erreichen, um sicherzustellen, dass sie lebt oder dass sie nicht in Arrest sei. " Das IOC hat dies als einzige Organisation geschafft ."

Pound: "Mögliche Fortsetzung des Dialogs"

Darüber hinaus hielt sich aber auch Pound bedeckt, vor allem bei der Frage, wie das IOC mit den von einer chinesischen Spitzensportlerin erhobenen Missbrauchsvorwürfen umgeht. Gegen den Spitzenfunktionär eines Regimes, das im kommenden Februar die Olympischen Winterspiele ausrichten wird. Der Videocall mit dem IOC-Präsidenten sei " ein guter Anfang ", sagte Pound, sprach sonst aber nur nebulös von einer " möglichen Fortsetzung des Dialogs " über die von Peng Shuai getätigten Aussagen.

Für etwas mehr Klarheit könnten die Videobilder vom Gespräch mit Bach sorgen. Nach einem Bericht des "Guardian" weigert sich das IOC jedoch, den Videocall in voller Länge zu veröffentlichen, trotz mehrerer Anfragen. Womöglich, weil dadurch publik werden könnte, dass das IOC unangenehme Fragen gegenüber dem Olympia-Gastgeber und seiner millionenschweren Sponsorenindustrie lieber nicht zur Sprache bringt?

Pound ließ zudem in seinen Aussagen durchblicken, dass das IOC den Videocall mit Peng Shuai eingefädelt hatte. Dies darf jedoch mehr als bezweifelt werden, angesichts der rigiden Kommunikationspolitik von Chinas Führung - vor allem wenn es um solch schwerwiegende Vorwürfe gegen einen hochrangigen Parteifunktionär geht, wie im Fall von Peng Shuai. Auch dass Chinas IOC-Mitglied Li Lingwei an der Schalte mit Bach und der Spielerin teilnahm, ist eher als Indiz dafür zu werten, dass die Regie in Wahrheit in Peking saß.

US-Think-Tank: IOC als "Kollaborateur bei der Unterdrückung von Menschenrechten"

Das IOC setzt sich damit weiter dem Vorwurf aus, sich für Chinas PR-Kampagne einspannen zu lassen. Das Regime in Peking ist bestrebt, jegliche Diskussion über Peng Shuais Anschuldigungen zu unterdrücken. Und die Berichterstattung darüber, wie schon oft in ähnlichen Fällen praktiziert, als anti-chinesische Propaganda aus dem Ausland darzustellen.

Das IOC und sein deutscher Präsident wiederum betrachten die Videoschalte mit Peng Shuai offenbar weiterhin als ausreichenden Beleg dafür, dass Peng Shuai in China keinerlei Bedrohung ausgesetzt sei. Damit jedoch mache sich das IOC zum " Kollaborateur der chinesischen Regierung bei der Unterdrückung von Menschenrechten ", sagte China-Expertin Sarah Cook vom US-Think Tank "Freedom House" in der "New York Times", eine neue Qualität im zweifelhaften Umgang des IOC mit Autokraten-Regimen: " Das geht über alles hinaus, was wir bisher gesehen haben ."

Druck auf Bachs IOC wächst vor Olympia

Der Druck auf das IOC wird wohl eher zunehmen, je näher der Termin für die Eröffnungsfeier rückt. Die USA haben bereits einen diplomatischen Boykott der Peking-Spiele angekündigt. Die Beziehungen beider Länder sind wegen Chinas Unterdrückungspolitik ohnehin schwer beschädigt. Es ist wahrscheinlich, dass auch die Politik-Prominenz aus anderen westlichen Staaten einen Bogen um Chinas Winter-Festspiele machen wird.

Kritik an den olympischen Nebengeräuschen gibt es inzwischen offenbar auch aus China selbst. Wie der "Guardian" berichtet, wurde ein englischer Korrespondent des chinesischen Staatsfernsehens "CGTN" beurlaubt. Er hatte zuvor kritisiert, dass der Sender es einfach nicht schaffe, die Zweifel im Ausland zu zerstreuen, dass es Peng Shuai gut gehe.

Stand: 01.12.2021, 12:30