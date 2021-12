Olympia in Peking - Boykott-Forderungen auch aus Deutschland

Nach Ansicht von Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour sollte Deutschland auch politisch ein solches Signal setzen: "Das, was die Amerikaner sagen, dass keine Regierungsmitglieder daran teilnehmen, das halte ich für eine richtige Herangehensweise" , sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen im Inforadio des rbb.

Sportler: Verständnis für politischen Boykott

Maximilian Klein, verantwortlich für Internationale Sportpolitik bei Athleten Deutschland, hat Verständnis. "Entscheidungen über einen diplomatischen Boykott müssen die jeweiligen Regierungen selbst treffen, das liegt in deren Verantwortung. Es ist schon nachvollziehbar, dass man dem chinesischen Regime keine Plattform bieten will für seine Zwecke" , sagte er im Interview mit der Sportschau.

Einen sportlichen Boykott lehnt er aber ab: " Aus Athletensicht wird ein sportlicher Boykott klar abgelehnt. Weil die Athletinnen und Athleten sich in einem Dilemma befinden. " Sie seien in eine unmögliche Situation gebracht worden, für die sie gar nichts können. " Sie haben sich jahrelang vorbereitet auf die Spiele, auf ihren persönlichen und sportlichen Höhepunkt. Und sollen jetzt Verantwortung für etwas tragen, die sie eigentlich nicht zu tragen haben ", erklärte Klein.

IOC-Präsident Bach: Nicht in Boykott-Debatte eingreifen

IOC-Präsident Thomas Bach will nicht in die Debatte um einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking eingreifen. " Das ist eine rein politische Diskussion. Auch in dieser Frage ist das IOC politisch neutral ", sagte Bach in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Der Sport solle als "Instrument zur Förderung von Frieden, Dialog und Versöhnung in Konfliktgebieten" dienen. Mit den Olympischen Spielen könne das IOC keine großen politischen Konflikte lösen. Dies sei eine überzogene Erwartung. "Das IOC hat nicht die Macht und die Mittel, politische Systeme zu verändern. Hier gilt die politische Neutralität des IOC und der Spiele."