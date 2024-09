Historie Der 10. September schreibt (sportliche) Geschichten Stand: 10.09.2024 16:15 Uhr

Steffi Graf, Thomas Bach, Muhammad Ali und viele Rote Karten.

Ein Blick zurück auf historische Erfolge, Wahlsiege und tragische Momente.

Von Joel Denker

Vor 63 Jahren: Wolfgang Graf Berghe von Trips verunglückt tödlich

Der Große Preis von Italien endet 1961 mit einer der größten Tragödien der Formel 1-Geschichte. Der Führende der Gesamtwertung, Wolfgang Graf Berghe von Trips, verunglückt in der zweiten Runde des Rennes in Monza. Bei einem Zweikampf um die fünfte Position kommt es zu einer Berührung zwischen dem Ferrari von von Trips und dem Lotus von Jim Clark. Für den Deutschen endet der Zweikampf tödlich. Er verliert die Kontrolle über den Ferrari, bevor das Fahrzeug unkontrolliert in einen Zaun prallt. Auch unter den Zuschauern sind Opfer zu beklagen.

Am 10. September 1961 verünglückte Wolfgang Graf Berghe von Trips tödlich beim Großen Preis von Italien

Vor 58 Jahren: Muhammad Ali wird in Frankfurt Weltmeister im Boxen

Der wohl größte Boxer aller Zeiten kämpft am 10. September 1966 im Frankfurter Waldstadion gegen Karl Mildenberger. Es geht um nichts Geringeres als den Weltmeistertitel im Schwergewicht. Zwölf Runden lang liefern sich die beiden Sportler einen unerbittlichen Kampf, der am Ende zu Gunsten des US-Amerikaners endet. Nachdem Mildenberger vermehrt Kopftreffer eingesteckt hat, beendet der Ringrichter den Kampf und erklärt Ali zum Gewinner.

Muhammad Ali im Kampf gegen Karl Mildenberger

Vor 36 Jahre: Steffi Graf gewinnt die US Open und feiert den "Grand Slam"

Im Finale in Flashing Meadows in New York kann Graf sich gegen die an Nummer fünf gesetzte Argentinierin Gabriela Sabatini durchsetzen. Mit 6:3, 3:6 und 6:1 steigt die damals 19-Jährige in den elitären Kreis der Spieler*innen auf, die alle vier Major-Turniere in einer Saison gewinnen konnten. Wenige Wochen später sollte Graf ihren Grand Slam noch vergolden. Im Endspiel der Olympischen Spiele 1988 in Seoul trifft sie wieder auf Sabatini und gewinnt erneut.

Steffi Graf präsentiert den Pokal der US Open

Vor 25 Jahren: Vier Platzverweise für den SSV Ulm

Am 4. Spieltag der Saison 1999/2000 kommt es zu einer historischen Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem SSV Ulm 1846. Zunächst fliegt in der 45. Minute Hans van de Haar nach einer Grätsche mit Gelb-Rot vom Platz. 15 Minuten später folgt Uwe Grauer seinem Mitspieler. Doch damit nicht genug: In der 77. Spielminute muss Evans Wise nach gerade mal zehn Minuten Spielzeit das Feld wieder verlassen. Nach einem groben Foulspiel sieht der Linksaußen glatt Rot. Der Unterzahl trotzend, können die Ulmer durch ein Freistoßtor von Janusz Gora ausgleichen, nachdem sie bereits in der 5. Minute in Rückstand geraten waren. In der 90. Minute gelingt den Rostockern in Person von Victor Agali der Siegtreffer, bevor erneut ein Ulmer Spieler des Platzes verwiesen wird. Nach einer Notbremse muss Radwan Yasser als vierter Spieler den Rasen des Ostseestadions verlassen.

Vor 18 Jahren: Michael Schumacher erklärt seinen Rücktritt aus der Formel 1

"Um es kurz zu machen: das wird mein letztes Rennen in Monza gewesen sein. Ich werde am Ende dieses Jahres meine Karriere beenden". Mit diesen Worten sorgt der Rennfahrer nach seinem Formel-1-Sieg in Monza für Schlagzeilen. Als Nachfolger für Schumacher präsentiert die Scuderia Ferrari Kimi Raikönnen. Die letzte Saison mit dem italienischen Rennstall beendet "Schumi" auf Platz zwei der Fahrerwertung, hinter Fernando Alonso.

Michael Schumacher verkündet auf der Pressekonferenz nach dem GP von Italien in Monza 2006 seinen Rücktritt aus der Formel 1

Vor elf Jahren: Thomas Bach wird Präsident des Internationalen Olympischen Komitees

Auf der 125. IOC-Session in Buenos Aires wird der deutsche Sportfunktionär zum Nachfolger von Jacques Rogge gewählt. Bach, der 9. Präsident des Komitees, setzt sich in zwei Wahlrunden gegen seine Konkurrenten durch. In seiner Antrittsrede bekräftigt der ehemalige Fechter, der 1976 Olympiasieger wurde, sein Bestreben, das IOC gemäß seinem Motto "unity in diversity" anzuführen.