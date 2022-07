Zehnkampf Kaul: WM vor der Brust, aber die EM im Kopf Stand: 22.07.2022 14:48 Uhr

Seit seinem Triumph 2019 in Doha hatte Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Eine Titelverteidigung in Eugene scheint angesichts der starken Konkurrenz kaum möglich. Für Kaul ist die WM ohnehin nicht der Höhepunkt des Jahres.

"Mein persönlich wichtigster Wettkampf findet erst im August bei der EM in München statt", schrieb Kaul Anfang Juli bei Instagram. Ende Mai hatte sich der Mainzer beim Zehnkampf in Götzis mit einem starken vierten Platz zurückgemeldet, trotz Fußverletzung, die er sich beim Hochsprung zugezogen hatte.

Niklas Kaul Eugene ist mir sowas von egal, wenn ich dafür in München im Olympiastadion stehen kann.

Wo seine Prioritäten liegen, hatte der 24-Jährige auch dort schon klargemacht. "Eugene ist mir sowas von egal, wenn ich dafür in München im Olympiastadion stehen kann. Notfalls lasse ich Eugene sausen. Mir ist die Europameisterschaft wichtiger", sagte Kaul nach dem ersten Tag: "Daher war der Gedanke ans Aufhören nach dem Hochsprung relativ schnell weggeschoben."

Schließlich ging es für ihn nach dem Ausstieg in Ratingen wegen eines eingeklemmten Nervs im Halswirbelbereich noch um die EM-Norm. Mit 8.303 Punkten übertraf er den Richtwert für die Europameisterschaften in München (15. bis 21. August) am Ende um 203 Zähler.

Bundestrainer hält große Stücke auf den 24-Jährigen

Ist für den jüngsten Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte - 21 Jahre alt war er bei seinem Triumph in Doha - die WM also nur eine Durchgangsstation auf dem erhofften Weg zur ersten EM-Medaille?

Offensichtlich, trotzdem hat sich der Titelverteidiger vorgenommen, am Samstag (ab 18.50 Uhr MESZ/live bei sportschau.de) und Sonntag (ab 19.30 Uhr MESZ/live bei sportschau.de) vorne mitzumischen. Zehnkampf-Bundestrainer Christopher Hallmann hält einen Medaillengewinn von Kaul für möglich. "Beim Höhepunkt war er immer in Topform. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch dieses Jahr so sein wird", sagte der Coach der Deutschen Presse-Agentur. "Es kann auch eine Saison werden, die Richtung Sternschnuppe geht. Das wünsche ich ihm."

"Ich würde gerne 8.500 Punkte plus machen"

Und was sagt der DLV-Athlet selber? "Ich würde gerne 8.500 Punkte plus machen. Wenn ich das schaffe, sprechen wir auf jeden Fall von den Top-Sechs, aber die 8.500 muss ich auch erstmal machen."

Seit Doha liegt Kauls Bestleistung bei 8.691 Zählern. Das soll aber noch nicht das Ende der Fahnenstange für den Mainzer sein. "Ich bin in keiner Disziplin am absoluten Maximum", sagte der 24-Jährige der "Welt": "In allen Techniken liegen noch Potenziale, selbst im Speerwurf. Da muss ich schauen, ob ich die noch ausschöpfen kann."

ARD-Leichtathletik-Experte Frank Busemann Ein Zehnkampf hat seine eigenen Gesetze und gewinnen kann nur der, der das Ziel erreicht und unterwegs keinen Unfug treibt.

Mayer und Warner die Favoriten

In Eugene geht der Weltmeister eher als Underdog ins Rennen. "Ich fahre als Titelverteidiger hin, aber ich gehe nicht als Favorit in den Wettkampf - ähnlich wie vor drei Jahren. Der Weltrekordler ist da, der Olympiasieger ist da - das sind die zwei großen Favoriten." Ähnlich sieht es Bundestrainer Hallmann: "Ich glaube nicht, das er der Gejagte ist."

Der Franzose Kevin Mayer, der seit 2018 mit 9.129 Punkten die Weltbestmarke hält, und der Kanadier Damian Warner, mit 9.018 Zählern im vergangenen Jahr der Triumphator von Tokio, sind die ersten Anwärter auf Gold. Auch Youngster Kyle Garland, der beste U23-Athlet der Geschichte, wird zu beachten sein.

US-Zehnkämpfer Scantling suspendiert

Nicht am Start sein wird der US-amerikanische Zehnkämpfer Garrett Scantling. Der mit 8.867 Punkten Führende der Weltjahresbestenliste war nicht für die WM in Eugene nominiert worden. Der Grund wurde nun am Donnerstag (Ortszeit) von der Anti-Doping-Agentur seines Landes veröffentlicht: Der 29-Jährige wurde demnach vorläufig wegen möglicher Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln bezüglich Aufenthaltsort und Manipulation suspendiert. Scantling habe die Suspendierung akzeptiert. Er habe auch zugestimmt, dass dies öffentlich gemacht werde. Bis zur Klärung seines Falles darf der athlet nicht an Wettkämpfen teilnehmen, die unter die Zuständigkeit des Weltverbandes, des US-Verbandes oder des Olympischen und Paralympischen Komitees der USA fallen.

Vier DLV-Starter in Eugene und wohl auch in München

Aus deutscher Sicht ist bei der WM nicht nur Kaul am Start. Neben dem Titelverteidiger sind noch Routinier Kai Kazmirek, Tim Nowak und Leo Neugebauer mit dabei. Vier deutsche Zehnkämpfer hat es in einem WM-Wettkampf noch nicht gegeben.

In München bei den Europameisterschaften werden es wohl auch wieder vier sein, da Arthur Abele als Europameister von 2018 eine Wildcard besitzt. Für Kaul und Co. ist die Doppelbelastung und die kurze Pause zwischen WM und EM eine ungewohnte Situation. "Wir haben genau 21 Tage. Das ist wirklich nicht viel", sagte er: "Allerdings betrifft es alle EM-Medaillenkandidaten." Für ein erfolgreiches Abschneiden des Mainzers sei "die Regeneration" entscheidend.